Puig dice que un Gobierno como el Botànic II "no es posible" en España

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que un Gobierno como el surgido en el Pacto del Botànic II con Compromís, Unides Podem y el PSPV "no es posible" en España porque la "situación no es la misma", al tiempo que ha asegurado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "está intentando generar un Gobierno de estabilidad".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios después de su toma de posesión como presidente de la Generalitat Valenciana. Preguntado por si Sánchez debería "copiar" el Gobierno valenciano, ha insistido en que la situación de la Comunitat no es la misma que en España" porque aquí se ha conseguido una "mayoría absoluta con el acuerdo entre el PSOE, Compromís y Podemos", pero "en España eso no es posible".

"La aritmética no dice lo mismo y por tanto hay diferentes circunstancias y hay que asumir distintas visiones geométricas", ha remarcado, para subrayar que Sánchez que Sánchez intenta "generar un gobierno de estabilidad", que es "lo fundamental", porque "España y la Comunitat necesitan estabilidad y cuatro años para avanzar en las grandes reformas" y "hacer frente a los grandes desafíos".

En este sentido, Puig ha señalado que hay que "exigir a las fuerzas políticas la mayor generosidad posible y, desde luego, intentar que lo más rápidamente posible haya un gobierno en España".

Asimismo, sobre los "pactos de las derechas", ha indicado que "esto no podrida pasar en Europa" y ha llamado a reflexionar sobr epor qué sucede en España. "Me parece muy triste que quien dirija la agenda ideológica de las derechas democráticas hoy sea la ultraderecha, me parece un drama para la convivencia", ha aseverado.

En esta línea, ha recalcado que estos días en el parlamento valencianos y otras instituciones se ha "oído lo que nunca se había escuchado en un parlamento": "Volver a apelar al odio, a la ruptura, al rencor, y eso tiene consecuencias y, por tanto, yo lo que pediría es que se reflexionara y que al menos no liderara ideológicamente los valores de la extrema derecha la posición de los conservadores".