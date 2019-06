Marín: "No hemos despedido pero a lo mejor hay que hacerlo"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha señalado que el Gobierno andaluz no ha despedido a personas que forman parte de entes de la denominada 'administración paralela' del Gobierno andaluz pero ha avisado: "A lo mejor hay alguna entidad que hay que disolver y se puede despedir a alguien; habrá que hacerlo si no cumple los retos para lo que fue creada. Si no tiene ninguna función hoy habrá que eliminarla".

Así ha respondido Marín tras ser cuestionado por si el acuerdo con Vox sobre los presupuestos andaluces abre la puerta a despidos de la denominada 'administración paralela': "No, hablamos de racionalización, de poner las cosas en su sitio, de redimensionar el sector público andaluz, de eliminar trabas y duplicidades".

Según el vicepresidente andaluz, se está "racionalizando el sector público" para eliminar entes con presupuesto pero sin actividad, incidiendo en que algunas entidades de la denominada 'administración paralela' "están llevando a cabo labores que ya hace la Administración".

Ha puesto como ejemplo la Fundación Mediara, que se ha disuelto y cuyos dos trabajadores, "que solos no podían hacer nada", se han integrado en la estructura de la Junta de Andalucía. "No hemos despedido a nadie, estamos siendo más eficaces en la gestión y poniendo los recursos donde tienen que estar".

"A lo mejor hay alguna entidad que hay que disolver y se puede despedir a alguien; pues habrá que hacerlo si no cumple los retos para lo que fue creada; si no tiene ninguna función hoy habrá que eliminarla", ha incidido el consejero y vicepresidente.

Asimismo, ha recordado que en apenas cinco meses en Andalucía hay 101 entes en disolución: "Muchos no tenían ni siquiera actividad, yo no lo puedo entender, tienen presupuesto pero no actividad".

En este punto, ha insistido en la racionalización del sector público y ha recordado que cuando tengan las auditorías y el estudio de todas las entidades y agencias para ver su dimensión, dentro del grupo de trabajo que se creó y que preside el propio Marín, "se tomarán decisiones".

"Siempre hemos dicho lo mismo, hay que evaluar para poder tomar decisiones. Algunos no terminan de acostumbrarse a que cumplamos lo que decimos pero así va a ser toda la legislatura", ha concluido el vicepresidente andaluz y dirigente de Ciudadanos.