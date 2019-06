Paéz: La CHG trata a todos los regantes por igual y no maltrata a Jaén

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paéz, asegura que este organismo "trata a todos -los usuarios- por igual" porque es una "unidad de cuenca" y niega que, como denuncian algunos regantes, "maltrate" a la provincia de Jaén, a la que destina una inversión de trece millones.



El presidente de la CHG ha salido al paso de las críticas recibidas por la organización de regantes Areda y se ha preguntado por qué "han sacado tractores a la calle y no lo han hecho antes cuando las condiciones eran peores y los riesgos extraordinarios se daban a menos gente y con menos facilidad en su tramitación".



La respuesta la ha dado él mismo: "Puede ser que se haya acabado el tiempo de que yo llego aquí y hago lo que quiero" y ha advertido que no se someterá a ninguna presión.





De hecho, ha desvelado que hay agricultores de Jaén que están llegando a su despacho desmarcándose de la estrategia de Areda, que ha convocado varias movilizaciones en demanda de regularizar 6.000 hectáreas de olivar con riesgos extraordinarios.Ha relacionado estas presiones con que en Jaén "se ha dicho vamos a hacer conducciones y ya pediremos el agua", pero "primero hay que tener el agua porque las conducciones no la garantizan", ha precisado.Las hectáreas de regadío se han multiplicado por diez en la cuenca del Guadalquivir de los años noventa al pasar de 50.000 a unas 500.000 hectáreas."Si no tienes agua no puedes regar y, si no eres compatible con el plan, tampoco porque la Ley -de Agua- hay que cumplirla y no me la voy a saltar, aunque digan que yo engaño", ha remarcado.De las infraestructuras previstas por la CHG en Jaén, la de mayor dotación -9,2 millones- es la reforma integral de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de la comarca jienense de El Condado y, una vez concluidas las obras, la Diputación pasará a hacerse cargo de la gestión del abastecimiento de los municipios de esa comarca.Por otra parte, el presidente de la CHG se ha referido a las relaciones con la fiscalía de Medio Ambiente en Andalucía y ha admitido que desconoce cómo era la relación anterior, pero ahora ha asegurado que hay una colaboración de "puertas abiertas" y se resuelven los problemas "ipso facto"."No escondemos nada y actuamos con total transparencia", ha garantizado Páez, quien ha señalado que también colaboran con la policía cuando hay sospechas de que se cometen prácticas irregulares.Recientemente, dos funcionarios de la CHG del servicio de vigilancia y control fueron detenidos por supuestamente falsear inspecciones de captación de agua a cambio de dinero y a los que el Ministerio de Transición Ecológica les ha suspendido cautelarmente de empleo y sueldo mientras se dirime el caso en los tribunales.