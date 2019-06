Radiografía de los pactos: 24 horas decisivas para los ayuntamientos

A 24 horas de la constitución de los ayuntamientos, los partidos políticos apuran las reuniones para elegir alcalde con negociaciones cruzadas en las que conseguir consistorios implica, en algunos casos, apoyos a las investiduras en gobiernos autonómicos.



Es el caso de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Canarias o Murcia, donde se negocian las alcaldías de las principales ciudades a cambio de la presidencia de parlamentos o de apoyos a futuras presidencias de Gobierno.



Este es el escenario de conversaciones a varias bandas que se dan en algunas de las comunidades con más incógnitas en los futuros gobiernos, locales y autonómicos.





COMUNIDAD DE MADRIDCs ha propuesto al PP, sin éxito, repartirse el mandato en el Ayuntamiento de Madrid, de modo que los candidatos a la alcaldía del PP, José Luis Martínez Almeida, y de Cs, Begoña Villacís, gobernasen dos años cada uno. Los populares consideran que la propuesta no es seria ni responsable.En esta comunidad es previsible un acuerdo PP, Cs y Vox para elegir a Isabel Díaz Ayuso presidenta tras votar los tres partidos a Juan Trinidad (Cs) presidente de la Asamblea.CASTILLA Y LEÓNCs ha negado que el principio de acuerdo con el PP para gobernar la comunidad sea un "intercambio de cromos" si bien ha reconocido que el compromiso implica que la formación naranja se haga con la Alcaldía de Burgos y Palencia, además de las diputaciones de Burgos y Segovia.A cambio de esto, la Presidencia de la Junta sería para el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco.CANARIASEl presidente del PP, Asier Antona, ha pedido a CC que presente por escrito la oferta de que su partido ocupe la Presidencia de Canarias y ha recordado que para formar gobierno es preciso conocer la opinión de Cs (que ya ha dicho que sí) y Agrupación Socialista Gomera (ASG).No obstante, la oferta de CC está condicionada a que el PP revierta los pactos firmados con el PSOE en cabildos y ayuntamientos, que mandarían a la oposición a los nacionalistas.MURCIAEl presidente en funciones y candidato del PP, Fernando López Miras, ha reconocido avances en la negociación para conformar gobierno con Cs, que aspira a tener la vicepresidencia, pero que requeriría de acuerdos puntuales con Vox.En este comunidad, donde PP aupó a Cs a la Presidencia de la Asamblea, también populares y Ciudadanos barajan un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Murcia, que reeditaría la alcaldía para el PP.ARAGÓNEl PSOE de Aragón y el PAR han firmado las bases programáticas para crear el "núcleo originario" del futuro Gobierno autonómico, para el que siguen necesitando el apoyo de otras fuerzas que se reconozcan en la centralidad.Este acuerdo no afectaría al Ayuntamiento de Zaragoza, donde el PAR no tiene representación, y donde Cs tiene la llave para dar la alcaldía al PSOE o al PP.NAVARRAEn Pamplona continúa la incertidumbre de quién ocupará la Alcaldía al reiterar Navarra Suma, EH Bildu y PSN su intención de votar a sus propios candidatos, lo que supondría que Enrique Maya (NA+) se haría con la alcaldía automáticamente.El PSN ha asegurado que cumplirá su compromiso de construir gobiernos locales progresistas donde sea posible, conforme al posicionamiento de no dar sus votos a Navarra Suma ni a Bildu. Los socialistas han extendido este compromiso al Gobierno foral.CATALUÑALa dirección de Barcelona en Comú (BComú) ha defendido ante sus inscritos la opción de que Ada Colau repita como alcaldesa gracias a un pacto de gobierno con el PSC.Hoy y mañana, BComú preguntará a sus bases si prefieren un acuerdo de gobierno con el PSC, "con Ada Colau de alcaldesa", o con ERC, "con Ernest Maragall de alcalde".CASTILLA-LA MANCHAEl PSOE y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo para las alcaldías de Albacete y Ciudad Real por el que cada partido gobernará en la ciudad dos años.En Guadalajara, el acuerdo PSOE y Cs permitirá que sea alcalde el socialista Alberto Rojo mientras que el teniente de alcalde será uno de los concejales electos de la formación naranja.EXTREMADURAEl PP y Vox han mantenido una reunión formal, en la que el candidato del PP a la Alcaldía de Cáceres, Rafael Mateos, ha arrancado del concejal electo de Vox, Teófilo Amores, un compromiso de estabilidad en caso de que se alcance un acuerdo entre los populares y Ciudadanos.GALICIAEl presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que su apuesta para la gobernabilidad en los ayuntamientos y las diputaciones gallegas es que gobierne la lista más votada, una oferta que a día de hoy "no caduca".