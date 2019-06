Empieza la cuenta atrás para la elección de alcaldes

En vísperas de que se constituyan los ayuntamientos resultantes de las elecciones del 26 de mayo y se elijan 8.131 alcaldes, los partidos siguen negociando pactos "in extremis" en consistorios tan emblemáticos como los de Madrid y Barcelona, donde aún se mantiene la incógnita.Durante 20 días los partidos han tenido la oportunidad de cerrar acuerdos y en los sitios donde esto no ha sido posible, mañana, si tras una única votación nadie obtiene mayoría absoluta, será declarado alcalde automáticamente el concejal que encabece la lista con mayor número de votos.Esta situación es muy factible que se dé en Pamplona donde Navarra Suma (UPN, Cs y PP) fue la lista más votada y el bloque nacionalista y de izquierdas (PSNE-PSOE, Geroa Bai, Podemos y Bildu) no ha conseguido cerrar un candidato alternativo.En Madrid, el PP prevé negociar hasta última hora el apoyo de Vox a la candidatura de José Luis Martínez-Almeida tras rechazar la propuesta de Cs de repartirse con los populares la alcaldía de Madrid.Y en Barcelona, el alcaldable Ernest Maragall (ERC), ha abierto hoy la puerta a repartirse los años de alcaldía con la candidata a la reelección de Barcelona en Comú, Ada Colau, siempre que renuncie a los apoyos del jefe de filas de Barcelona pel Canvi-Cs, Manuel Valls.Aunque el PSOE ganó las elecciones (22.335 concejales de un total de 67.121), los pactos PP y Cs podrían permitir que se repartan el poder territorial de municipios importantes de Castilla y León y Andalucía, entre otros. En Aragón ya han pactado hacerse con las tres capitales de provincia.En Castilla y León, los populares apoyan las alcaldías de Burgos y Palencia para Cs, si estos consiguen el pacto con Vox mientras que en Salamanca se da por hecho un gobierno del PP con la formación naranja y alcalde popular.En Aragón, Cs y el PP han alcanzado un acuerdo para cogobernar en las tres capitales si bien el partido naranja sólo tendría la alcaldía de Huesca, mientras que los populares estarían al frente de los ayuntamientos de Zaragoza y Teruel.En Andalucía, el PP andaluz y Cs han llegado a un acuerdo para gobernar en Málaga y Almería, mientras que necesitarían a Vox en Granada, Córdoba y Jaén.Salvo sorpresas de última hora, en Castilla-La Mancha, los pactos PSOE y Cs en Albacete y Ciudad Real permitirán a la formación naranja compartir mandato con los socialistas, dos años cada uno.Canarias ha sido uno de los territorios más complejos. Tras días de negociaciones entre PSOE y PP para repartirse cabildos y ayuntamientos y desalojar a CC de las instituciones, una oferta de los nacionalistas canarios al PP ofreciéndole la Presidencia de las islas ha puesto en cuestión los pactos locales con el PSOE que el PP se ha comprometido a "revisar", salvo el de Lanzarote.También están pendientes de negociar ayuntamientos de capitales de provincia como Oviedo y Badajoz, donde aún no se ha despejado si el alcalde será socialista o popular o en Ourense, donde lo más previsible es que Democracia Ourensana, gobierne el consistorio tras un pacto con el PP, a cambio de que los populares conserven la diputación.En el País Vasco, PNV y EH Bildu también han cerrado un acuerdo para gobernar las localidades alavesas de Laguardia y Labastida, y arrebatárselas al PP.Y en Murcia prosiguen los contactos PP y Cs, para que los populares mantengan la alcaldía.Con todas estas incógnitas por resolver, de los 8.131 ayuntamientos por constituir, al menos dos se retrasarán hasta el 5 de julio por la interposición de contenciosos.Se trata del ayuntamientos de León, donde un recurso de PP y Vox reclama un nuevo escrutinio y el de Segovia, donde Cs ha interpuesto un recurso por un supuesto error en el recuento que de resolverse a favor podría suponer un cuarto concejal para la formación naranja.