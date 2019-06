Maroto: No hay ninguna posibilidad de que Carmena siga de alcaldesa

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha asegurado este viernes que "no hay ninguna posibilidad" de que Manuela Carmena siga al frente del Ayuntamiento de Madrid porque el "sentido común acabará imperando" y si Cs o Vox no votan al candidato del PP tendrán una "enorme dificultad para explicarlo".



En una entrevista en Telecinco y respecto a la opción planteada por Cs para compartir la alcaldía de Madrid con los populares, dos años cada uno, Maroto ha afirmado que su partido "no va a proponer, admitir o sugerir ninguna opción de alcaldes a medias en ninguna capital de provincia de España, incluida la ciudad de Madrid".



Ha explicado que esta fórmula a lo mejor "se puede explicar" en municipios más pequeños pero no en los grandes, donde los ciudadanos no entenderían que su alcalde "está de paso".





A la pregunta de si las reuniones para la alcaldía de Madrid se prolongará hasta última hora de hoy, Maroto ha dicho que "no importa que la noche sea muy larga" porque los madrileños lo que quieren mañana es saber "si ha sido útil" votar al centro derecha y ha insistido en que la opción de Cs de "alcaldes a medias" no es viable en la capital que es "el espejo de España".Maroto también se ha referido al Gobierno de la Comunidad de Madrid y ha asegurado que "en ningún caso" se habla de un tripartito, con Vox."No habrá un gobierno a tres, será un bipartito PP y Cs y ese es el modelo con el que concurriremos a la investidura de Isabel Díaz Ayuso", ha dicho.En este sentido, ha asegurado que "no hay ningún acuerdo concreto" para dar cargos a Vox y ha insistido en que el PP está trabajando en conformar un modelo como el de Andalucía, "con un programa de gobierno que cumpla un espectro ideológico del centro derecha".