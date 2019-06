El Gobierno ve con "preocupación" los pactos de la Junta con Vox

La ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, ve con "preocupación" los pactos con Vox en la Junta de Andalucía, que permitieron ayer miércoles que el Gobierno andaluz cerrara un acuerdo con ellos para la retirada 'in extremis' de su enmienda a la totalidad de los presupuestos autonómicos.



Celaá, que ha inaugurado este jueves la séptima edición del evento "TAT Granada 2019 Talking About Twitter" en calidad de ministra de Educación y Formación, ha señalado a preguntas de los periodistas que esa preocupación obedece al programa de Vox y "a lo que significa en términos de igualdad de derechos entre mujeres y hombres o de utilización de armas".



Son partes de un programa, ha dicho, que "no solamente nos llevan al pasado más oscuro que ha tenido este país, sino que de alguna manera ponen en cuestión todas esas conquistas democráticas que con muchísimo esfuerzo hemos ido alcanzando los españoles", ha opinado.





Ha comparado esta situación con la del resto de la Unión Europea, donde fuerzas políticas "legítimamente conservadoras y liberales" y con muchísima más experiencia" que España en el fenómeno de la "ultraderecha" no quieren "a Vox en las instituciones"."La historia europea nos hace pensar que no es una buena receta", ha concluido.Estas declaraciones se producen después de que el presupuesto andaluz iniciara ayer su tramitación parlamentaria después de que el Gobierno autonómico cerrara un acuerdo con la formación de extrema derecha para la retirada 'in extremis' de su enmienda a la totalidad, pactando medidas para 2019 y 2020, lo que dota de estabilidad al Ejecutivo para los próximos años.