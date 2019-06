PP-A, Cs y Vox suscriben su primer acuerdo conjunto

PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox han suscrito este jueves su primer acuerdo conjunto en Andalucía, en materia de política presupuestaria, que tiene como principal objetivo "dar estabilidad" al Gobierno autonómico y que ello posibilite el crecimiento económico y la creación de empleo en la comunidad.

Este acuerdo, plasmado en un documento con los membretes de PP-A y Ciudadanos (socios de Gobierno) y de Vox, ha sido suscrito pasadas las 9,00 horas por el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo; por el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco (que fue propuesto por Cs, aunque no es militante del partido); por el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, y por el secretario tercero de la Mesa del Parlamento, Manuel Gavira (Vox). En la foto de la rubricación del acuerdo también ha estado el presidente del Grupo de Vox, Francisco Serrano, aunque no él no ha firmado.

Espacio reservado al reproductor de vídeo

El documento suscrito se titula 'Acuerdo para avanzar hacia una nueva política presupuestaria que refleje el Gobierno

del cambio en Andalucía' y contempla 34 medidas con incidencia presupuestaria tanto para este ejercicio como para 2020. La firma de este acuerdo, fruto de intensas y complicadas negociaciones, como han reconocido las partes, posibilitó que Vox retirara ayer su enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos para 2019.

El anuncio lo hizo Hernández durante su intervención en el debate de totalidad celebrado ante el Pleno del Parlamento, después de un intenso día de reuniones entre el Gobierno andaluz y los dos partidos que lo conforman con Vox.

El cumplimiento de los diferentes puntos del acuerdo será supervisado por equipos de trabajo.

En comparecencia conjunta ante los medios de comunicación tras la firma del acuerdo, Hernández ha señalado que el acuerdo es una clara apuesta "por la estabilidad" y que su formación siempre va a actuar de acuerdo con lo que dicta el "sentido común" y teniendo en cuenta el interés general de todos los andaluces y de España en su conjunto.

Ha reconocido que ha sido una negociación complicada con bastantes puntos de fricción, aunque ha puesto en valor el talante negociador de los miembros del Gobierno y también del portavoz parlamentario del

PP-A, José Antonio Nieto. "Persiguiendo el interés general siempre se encuentran puntos de acuerdo", ha indicado Hernández, quien ha querido dejar claro que ni él ni ninguno de sus compañeros han recibido "instrucción" de la dirección nacional de Vox sobre lo que se tenía que negociar y cómo.

"Los acuerdos se han fraguado en Andalucía y pensando en el interés general de esta tierra", ha sentenciado el portavoz de Vox, quien ha añadido que, por supuesto, la dirección nacional de Vox ha tenido conocimiento de lo que se negociaba y pactaba, lo que no quiere decir que hayan marcado las líneas de actuación".

"Este acuerdo no ha sido negociado en Madrid y ninguno hemos recibido una sola instrucción acerca de qué teníamos que negociar en Andalucía y cómo", ha insistido Hernández, para quien ha sido "mera coincidencia" que se haya fraguado en plena negociación de los pactos sobre gobiernos autonómicos y municipales en otras comunidades.

Por su parte, Juan Bravo ha manifestado que, por encima de todo, este acuerdo recoge propuestas de trabajo y de mejora de los presupuestos. Ha defendido que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa unos presupuestos sociales, de la transparencia, de la credibilidad y de la estabilidad, demostrando que se puede llegar a acuerdos, pactos y consensos.

Ha agradecido a Vox su esfuerzo, su generosidad y su convencimiento de que lo que se estaba acordando era bueno para Andalucía y los andaluces.

Rogelio Velasco, consejero que representa a Cs, ha defendido que la

virtud fundamental de este acuerdo es "suministrar estabilidad política al Gobierno durante los próximos cuatros años" y ha dicho que no puede haber una economía que crezca y que cree empleo si no hay un escenario de estabilidad.

Ha insistido en que este acuerdo es una "palanca" muy importante para que empresarios realicen nuevas inversiones en esta tierra y para que las familias incluso puedan llevar a cabo la compra de bienes inmuebles.

Preguntado sobre si se sentía "cómodo" en un foto de firma de acuerdo con Vox, Velasco ha indicado que sí por cuanto este acuerdo contribuye a la "estabilidad política y económica" y a fortalecer la capacidad de crecimiento y de creación de empleo de la economía andaluza.

CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA

En cuanto a la cuantificación económica de las medidas incluidas en el acuerdo, el consejero de Hacienda no ha ofrecido una cifra global,

pero sí ha detallado la de algunos puntos del acuerdo, como

600.000 euros para mejorar las infraestructuras judiciales como dotación en el presente ejercicio, así como 1,5 millones de euros para abordar la mejora del sector público instrumental de la Junta, también en este año.

En cuanto a partidas de cara a 2020, ha mencionado 18,5 millones para la mejora del sector público instrumental de la Junta; 750.000 euros para menciones especiales para los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria y de escuelas oficiales de idiomas, o 100.000 euros para el apoyo a miembros de comunidades andaluzas en zonas con problemas en materia de inmersión lingüística. También se ha referido a un dotación iniciar de cinco millones para un plan de desarrollo rural, que afronte problemas como el de la despoblación de las zonas del interior.

Respecto al punto del acuerdo relativo a funciones que impliquen la participación directa e indirecta en el ejercicio de las potestades públicas por parte de las agencias empresariales, Bravo ha expuesto que se persigue, por ejemplo, abordar la situación de 2.000 trabajadores que actualmente están en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y que no tienen ninguna función o competencia clara asignada, en referencia a los exempleados de la extinta Faffe. Se trata, según ha indicado, de buscar una solución para estas personas y que puedan asumir competencias.

En relación con el asunto de las subvenciones otorgadas por la Junta, el consejero ha señalado que es necesario llevar un control de las mismas, porque no se pueden seguir dando subvenciones sin evaluar si han cumplido con su objetivo o no han servido para nada. Ha indicado que el Ejecutivo dará cuenta en el Parlamento de la estrategia de subvenciones.