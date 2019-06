Cyberpunk 2077, entre los videojuegos más esperados del 2020

Si te perdiste la conferencia de Microsoft en el E3 2019, probablemente no te hayas enterado del lanzamiento de su nueva consola Scarlett, la cual la harán de la mano con el famoso videojuego de Halo Infinite. Este lanzamiento se tiene previsto para las fiestas decembrinas del 2020.

Sin embargo, hoy venimos a hablar de Cyberpunk 2077. Se trata de uno de los videojuegos más esperados por toda la comunidad gamer y estará disponible para Xbox One, para ordenadores y PlayStation 4 a partir del 16 de abril de 2020. Sus creadores, CD Projekt, los mismos de The Witcher 3, contaron con la presencia de Keanu Reeves durante la presentación, quien, además, será uno de los principales personajes del videojuego.

Esta vez, CD Projekt ha decidido ir un poco más allá y dejar la temática de las brujerías y espadas a un lado. Este nuevo videojuego trae consigo armas tecnológicas, láseres y mucho más. Con Cyberpunk 2077 el jugador disfrutará de una experiencia futurista, donde deberá crear su propio personaje y elegir el género de V, la ciudad en donde se desarrolla la experiencia que se encuentra gobernada por empresarios criminales. V será el arma mercenaria que le dará forma a tu juego.

Es importante mencionar que, en este nuevo videojuego, podrás personalizar y combinar las armas a tu gusto para enfrentar a tu enemigo. Todo dependerá del personaje que hayas creado, su nivel y de cómo quieras que se desarrolle la trama. Contarás, incluso, con una katana. Algo nunca antes visto.

Al igual que en un casino online, como lo es https://www.mrgreen.com/latam/ y desde donde puedes vivir una experiencia completamente real sin poner un pie fuera de casa, en Cyberpunk 2077 se han encargado de crear una ciudad viva y 100%realista, donde todas las consecuencias derivarán de tus actos y de cómo soluciones los contratiempos que allí se presenten. Sus creadores han hecho público que, desean que Night City se asemeje a California, pero con 6 distritos explorables.

Además, en tan esperado videojuego todas las misiones tendrán consecuencias reales y no correrás el riesgo de morir... Al menos no tan fácilmente. Si lo deseas, podrías hacer recorridos por la violenta y peligrosa ciudad de Night City, sin necesidad de abandonar tu misión actual y sin recibir notificaciones o bien, mensajes, que indiquen que has salido de los límites de tu misión. En el caso de que mueras, Cyberpunk 2077 se adaptará a ello y mostrará las consecuencias pertinentes.

Al igual que en The Witcher 3, en Cyberpunk 2077 también se ha desarrollado un sistema de acompañamiento. De esta forma, dependiendo de la misión, podrás tener gente que te acompañe, como Jackie o algunos compañeros adicionales,o bien, completar tu aventura por tu cuenta. Adicionalmente, Cyberpunk 2077 dispondrá de un modo foto, que te permitirá hacer capturas en los lugares que decidas visitar en Night City.

CD Projekt ha involucrado a más de 400 personas para hacer de Cyberpunk 2077 una realidad. Lo cierto es que, estamos por presenciar, y disfrutar, de uno de los juegos más grandes que se conocen hasta el día de hoy.