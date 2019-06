Gobierno afgano inicia liberación de 900 presos talibanes

El Gobierno de Afganistán ha liberado en los últimos dos días a más de 250 prisioneros talibanes, los primeros de un total de 900 que pondrá en libertad como un gesto de buena voluntad sin precedentes para allanar el camino a unas posibles negociaciones de paz.



"En este proceso, de acuerdo con el decreto del presidente (Ashraf Ghani), unos 900 presos talibanes serán liberados gradualmente de cárceles de todo el país", dijo hoy a Efe un portavoz del Palacio Presidencial, Arif Samim.



En cumplimiento del anuncio realizado por Ghani con motivo de la reciente festividad musulmana del Aíd al Fitr o final del Ramadán, 170 insurgentes salieron de la importante prisión kabulí Pul-e-Charkhi, mientras que los restantes proceden de centros penitenciarios de Herat (noroeste) y Nangarhar (este).





El presidente afgano, que en el anuncio no había aportado detalles sobre los prisioneros, afirmó en su discurso que los casos de los 900 han sido investigados y sólo incluyen a aquellos que no volverán a unirse a las filas insurgentes ni supondrán una amenaza de seguridad para Afganistán.Ghani promulgó el decreto después de que una gran asamblea popular -Loya Jirga- congregada el pasado abril pidiese al Ejecutivo un paso como este para crear un ambiente de confianza que lleve a los talibanes a sentarse a la mesa con Kabul, algo a lo que se han negado hasta la fecha."En señal de respeto de las recomendaciones de la Loya Jirga, este es un gesto de buena voluntad por parte del Gobierno", destacó Samim sobre lo que supone la mayor liberación en masa de insurgentes en 18 años de conflicto.En contra de su conducta habitual, el portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, aplaudió en un comunicado la medida, que calificó de "buen paso", al tiempo que pidió que el "proceso continúe".Sin aclarar si su formación reciprocará el gesto, el portavoz indicó que los prisioneros que están siendo liberados por el Gobierno no estuvieron directamente involucrados en el frente de guerra y muchos fueron arrestados en base a información errónea.Los hombres del mulá Haibatullah han mantenido en los últimos meses varias rondas de diálogo con Estados Unidos, que continúa en Afganistán como parte de la misión de la OTAN de entrenamiento de las fuerzas afganas y también en tareas antiterroristas.Sin embargo, se han negado a dialogar con el Gobierno afgano.