Monasterio anuncia un pacto con Ayuso para entrar en Madrid

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha anunciado este martes que ha firmado un pacto con la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, para entrar en un futuro gobierno regional en función de los votos que ha conseguido en las últimas pasadas elecciones.

Monasterio ha explicado que se ha reunido esta mañana con Ayuso y que ambas han firmado este documento que recoge que Vox entra en las consejerías y entes de la Comunidad y en los presupuestos en función de la proporcionalidad obtenida en las elecciones y traducida en escaños (PP, 30; Cs, 26 y Vox, 12).

Ese mismo documento se lo ha entregado a Ciudadanos en una reunión también in extremis esta mañana, con su candidato, Ignacio Aguado, pero según Monasterio, éste se ha negado a firmarlo y ella se ha levantado de la mesa.

Por su parte, Ayuso ha señalado a los medios que hay un acuerdo con cada partido (Ciudadanos y Vox, por separado) pero no ha concretado si con últimos se recoge en el documento que entren en el Gobierno. "No lo hemos cerrado, sin más. Son acuerdos bilaterales que voy a mantener en secreto hasta que hable con ellos y decida qué vamos a ir avanzando", ha contestado cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de que Vox hubiera cedido sus votos en la Mesa de la Asamblea a cambio de entrar en el Ejecutivo regional.

Tras la salida del Pleno, Vox ha calificado de "buena noticia" que el centro derecha "controle" la Mesa de la Asamblea de Madrid y ha explicado que el acuerdo ofrecido a Ciudadanos y al Partido Popular --y que sólo han firmado con PP-- incluye las posiciones en la Mesa "y, por supuesto, las posiciones en gobierno, consejerías, entes, en proporción a los escaños, como es lógico".

"Luego ya veremos si Ciudadanos se quiere sumar a este acuerdo o no, nosotros ya decimos, como el primer día, que estamos dispuestos", ha lanzado Monasterio, quien ha recordado al resto de grupos que ellos, a partir de mañana a las 9 de la mañana, estarán "dispuestos" a que vayan a verles a su oficina en la Asamblea de Madrid "para cerrar los flecos que quedan para el acuerdo final de la investidura".

En este punto, ha indicado que "quizá convenga que se cierre todo un poco antes para ahorrarles a los madrileños este tiempo", en referencia a los 15 días que han tardado los grupos de PP, Cs y Vox para llegar a un acuerdo de la Mesa.

Preguntada por qué piensa hacer si Ciudadanos no firma ese acuerdo, Monasterio ha sido tajante: "Ciudadanos tendrá que elegir si se quiere unir a este pacto del PP con Vox o si no quiere que siga adelante la investidura, aunque entiendo que sí". De este modo, ha reiterado que Vox va a asumir "áreas de gobierno" pero no ha concretado cuáles porque formará parte del acuerdo de investidura posterior.

CON CS, SIN ACUERDO

Sobre el momento con Ciudadanos, Monasterio ha explicado que ha sido una reunión a las 10 horas --el pleno se celebraba a las 12 horas-- en la que estaban presentes Ignacio Aguado y Juan Trinidad, ahora ya presidente de la Asamblea, gracias entre otras cosas, a los apoyos de Vox.

Monasterio ha asegurado que ha estado "sentada" en una mesa "negociando" con Ciudadanos pero que, como no ha querido firmar el documento que le ha entregado, se ha levantado de la mesa. Ese papel entregado, según ha detallado, se refería a concretar las consejerías, entre otros aspectos.

Pese a que Ciudadanos no ha querido firmar, Vox ha seguido adelante con el acuerdo con el PP, donde se incluía el apoyo a Cs en la Mesa. "Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el PP de que votábamos a Trinidad y hemos aceptado la propuesta que nos hacía. No nos importa de dónde vienen los votos, lo que nos interesa es que tenemos la vicepresidencia y un acuerdo con posiciones en el gobierno en proporcionalidad con los escaños", ha sentenciado.