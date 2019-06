Rohaní: Europa no ha tomado "ninguna acción seria" frente a EEUU

El presidente iraní, Hasan Rohaní, lamentó hoy que Europa no haya tomado "ninguna acción seria y práctica" para salvar el acuerdo nuclear de 2015 tras la retirada en mayo del año pasado de Estados Unidos.



"A lo largo del año pasado, a pesar de la postura política relativamente apropiada, no hemos visto ninguna acción seria por parte de Europa o una medida practica", denunció Rohaní en una reunión en Teherán con el jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas.



Por ello, el mandatario subrayó que Irán ha debido tomar una decisión pensando en sus intereses, en alusión a su anuncio del mes pasado de que su país dejaba de cumplir con algunos de sus compromisos del pacto nuclear, como es la venta de los excedentes de agua pesada y uranio.





"EEUU, con sus crueles sanciones, se mueve en el camino del terrorismo económico, y creemos que debemos resistir ante quienes bloquean las medicinas y los alimentos a nuestro pueblo", aseguró, según un comunicado de la Presidencia iraní.EEUU se retiró de modo unilateral del acuerdo nuclear y volvió a imponer sanciones a Irán el año pasado, pese a que los otros firmantes (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) siguen apoyando el pacto.Ante la ineficacia de las medidas adoptadas por los europeos para contrarrestar las sanciones, Irán dio el pasado 8 de mayo un ultimátum de 60 días para que se garanticen sus intereses económicos y, de no ser así, suspenderá la aplicación de otras de sus obligaciones nucleares."Esperamos que Europa resista contra la guerra económica de EEUU contra Irán y que cumpla con sus obligaciones en el JCPOA (siglas en inglés del acuerdo nuclear)", aseveró.Rohaní consideró que el JCPOA fue "un paso importante para el desarrollo de la estabilidad y la seguridad de la región", pero señaló que no puede mantenerse esa vía "cuando EEUU se ha retirado de este acuerdo y los otros negociadores no cumplen con sus obligaciones".No obstante, afirmó que "todavía existe la oportunidad de salvar este acuerdo y que la UE puede desempeñar un papel positivo en esta dirección".Maas, quien se había coordinado con Francia, el Reino Unido y EEUU, viajó a Irán con el objetivo de convencer a las autoridades iraníes de los esfuerzos de Europa para salvar el acuerdo y para rebajar las tensiones entre Teherán y Washington.Estas tensiones escalaron a finales de abril, cuando Washington puso fin a las exenciones otorgadas a ocho países a la compra de petróleo iraní y designó grupo terrorista a los Guardianes de la Revolución iraníes.Poco después, EEUU decidió asimismo aumentar su despliegue miliar en Oriente Medio, creando una situación que Maas calificó en rueda de prensa de "explosiva".El ministro alemán subrayó, además, que la UE está desplegando todos sus esfuerzos para "compensar la retirada de EEUU" del pacto nuclear, aunque -reconoció- que "no puede hacer milagros".El pacto nuclear limita el programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, por lo que las medidas adoptadas por Washington lo han debilitado seriamente.