El fantasma de la repetición electoral, en los contactos de Sánchez

Pedro Sánchez inicia, con los líderes de Podemos, PP y Ciudadanos, los contactos formales para buscar los apoyos a su investidura tras ser propuesto candidato por el Rey, y lo hace poniendo sobre la mesa una medida de presión, el fantasma de la repetición electoral.



El primero de los encuentros será con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien insiste en pedir un Gobierno de coalición, si bien los socialistas mantienen su idea de gobernar en solitario con apoyos puntuales aunque la formación morada siga siendo su socio preferente.



Después, por la tarde, el secretario general del PSOE se reunirá con los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y el PP, Pablo Casado, a quienes los socialistas enviaron ayer un mensaje claro para que se planteen la abstención.





Sánchez no tiene aún los apoyos suficientes para su investidura y tampoco le dan las cuentas buscando uno a uno los votos entre las formaciones pequeñas además de Podemos.Por eso ayer los socialistas apelaron a la "responsabilidad" de los grandes partidos para evitar la repetición electoral.El pasado jueves, cuando fue propuesto candidato a la investidura por el Rey, Sánchez advertía de que no hay alternativa, y "o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE", dijo el presidente en funciones en su comparecencia en La Moncloa.Y ayer el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ahondaba en la idea."La alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones; la alternativa a un gobierno socialista es obligar a que los españoles vuelvan a votar, y no les quepa ninguna duda de que las urnas también tienen memoria", dijo.Pero ni PP ni Ciudadanos han respondido al envite; al contrario, los secretarios generales de ambos partidos insistieron ayer en que no facilitarán la investidura del presidente en funciones, ni siquiera con su abstención.La ronda de contactos formales se inicia este martes a las diez de la mañana en el Congreso con la reunión entre Sánchez e Iglesias.Por la tarde, también en la Cámara Baja, serán los encuentros del presidente en funciones con Albert Rivera y Pablo Casado.Para el resto de fuerzas políticas no será el presidente en funciones, sino José Luis Ábalos y la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, quienes se encarguen de las negociaciones.