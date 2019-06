Iglesias ve de "imbéciles" no llegar a un acuerdo Podemos-PSOE

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha subrayado este lunes que "los progresistas" harían el "imbécil" si finalmente no hay acuerdo con el PSOE de Pedro Sánchez y ha advertido que si finalmente no hay pacto no entregarán "un cheque en blanco" a los socialistas y no facilitarán su llegada a La Moncloa.

"Haríamos el imbécil si los que somos progresistas no nos ponemos de acuerdo en un gobierno", ha subrayado el líder de la formación morada en declaraciones a La Sexta a horas de reunirse con el jefe del Ejecutivo en funciones de cara a la negociación de investidura.

Iglesias ha vuelto a reiterar la necesidad de un gobierno de coalición "proporcional" a los votos que cada una de las formaciones obtuvo en los comicios del 28 de mayo porque si su formación está fuera "es muy difícil" que la agenda social que quieren implementar se cumpla. "El papel lo aguanta todo, pero cuando un gobierno lo tiene que ejecutar, lo hace como quiere. El PSOE en campaña era muy rojo, muy rojo pero luego se va haciendo más naranja y azul", ha ilustrado.

LOS CARGOS, LO ÚLTIMO A NEGOCIAR

En este sentido, ha negado que busque una vicepresidencia de asuntos sociales y ha defendido que los cargos o carteras que corresponden a su formación en el hipotético Ejecutivo serían "lo último" a negociar.

"Lo primero es ponerse de acuerdo en un programa, pero una vez que nos pongamos de acuerdo, no hay que ser ingenuos. A nadie le escandaliza que Ciudadanos gobierne en el PP en Andalucía, pues no hagamos el idiota los progresistas, pongámonos de acuerdo", ha subrayado.

En cualquier caso, ha rechazado la advertencia del PSOE de una repetición de los comicios si no cuentan con su apoyo y Pedro Sánchez no es investido presidente. "Con los números que tenemos no es sensato amenazar con nuevas elecciones", ha dicho Iglesias, quien se ha mostrado convencido de que los españoles les correrían "a gorrazos" ante esta "irresponsabilidad".

Si finalmente no hay acuerdo y los socialistas persisten en esta "cerrazón", desde Podemos tampoco entregarán "un cheque en blanco" al PSOE facilitando la investidura de Sánchez. "Preguntaremos a nuestros inscritos pero sospecho que no nos han votado para que les demos un cheque en blanco", ha reiterado.