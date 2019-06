El rapero Delaossa refleja la vida en El Palo en su primer disco

El rapero malagueño Delaossa ha creado en su primer disco, 'Un perro andaluz', un material personal inspirado en la obra de Buñuel y Dalí para hablar sobre la identidad y la vida de El Palo, el barrio de la capital malagueña del que es natural y desde donde ha captado la atención del público latinoamericano con el colectivo de artistas Space Hammurabi.

El joven artista acumula millones de visitas en YouTube y el pasado viernes 31 de mayo llenó la Sala Trinchera de la capital malagueña, por lo que ahora aspira a saltar al panorama nacional con una "actitud progresiva y con respeto", de pensamiento a largo plazo alejado "de la fama banal, de memes, de que te puedes hacer famoso mañana y a lo mejor la semana que viene ya no te quiere nadie", según ha explicado a Europa Press.

Para ello se ha marcado el objetivo de "mover lo máximo posible" 'Un perro andaluz', que es un concepto que le llevaba "rondando la cabeza un tiempo". "El cine de Buñuel y Dalí me impactó bastante: esa imagen del ojo cortándose, de las hormigas, que me causa siempre un poco de animadversión su colectividad", ha detallado.

"Llevaba un tiempo imaginándome un disco que tuviera un poco relación con eso en cuanto a estética, no tanto en contenido, y nos pusimos manos a la obra J.Moods, que es el productor de la obra, y yo, y poco a poco él sacaba el ritmo y yo hacía las letras", ha precisado.

La obra ha sido producida y grabada en su casa de El Palo, mayormente con Delaossa interpretando la música de J.Moods. "Tenemos mucha confianza, nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos muchas veces antes y ha sido bastante natural y orgánica, así que lo que salió es sencillo, aunque hacer un disco es difícil", ha explicado.

Precisamente El Palo es un protagonista de las letras del disco, que se aleja de las mansiones y los coches caros para hablar de "gente humilde, que sigue trabajando en lo suyo y se gana la vida con lo que puede", ha apuntado Delaossa.

"La intención es reflejar lo que hay y lo que yo he vivido siempre y dónde me he criado y cómo es la gente de aquí y esa humildad, por así decirlo, la sencillez", ha resaltado. "Ya si alguien se interesa por ayudar, por invertir, por apoyar económicamente en la zona sería increíble, sería un logro de alguna forma", ha añadido.

El hecho de hablar de los problemas de la gente de a pie es para Delaossa la explicación de la recepción que tuvo junto a Space Hammurabi hace unos meses en Buenos Aires, Medellín y Bogotá, donde actuaron para unas 600 personas en cada concierto, y de que en YouTube 'Un perro andaluz' acumule comentarios de ciudadanos de México, Argentina o Colombia que piden al rapero que acuda a actuar a sus países.

"Yo creo que al fin y al cabo aun hablando de un barrio andaluz que tiene su propia identidad, porque no tiene nada que ver Andalucía con Medellín, por ejemplo, cualquier persona de cualquier barrio mundial se puede sentir identificado", ha apuntado, ya que "son las mismas ambiciones, los mismos miedos, las mismas paranoias mentales".

Sin embargo, en el disco también habla sobre experiencias, música y cine que le han marcado a lo largo de su vida, como amores fallidos. "Supongo que son experiencias de la vida que por H o por B se acaban reflejando, no es algo impostado, sino que te van pasando cosas y al final depende de la etapa en la que vivas es lo que escribes, lo que te determina que escribas de una cosa u otra. Y bueno, tuve una relación hace dos años y todavía sigo escribiendo de eso", ha indicado al respecto.

Asimismo, se ha declarado "un fanático del cine" desde que era pequeño, por lo que "las referencias están ahí, las películas que más me han marcado están reflejadas, las situaciones que narran en las películas también, la estética incluso en los vídeos a veces es un poco parte de mi devoción por el cine; va saliendo".

'Un perro andaluz', que se presentó hace más de un mes, es también "una propuesta seria" que llega después de varios singles lanzados "para decir aquí estamos, esta es nuestra apuesta y hola, estamos en el panorama. Hay un tema que se llama 'Debut y hat trick' que ya lo explica bastante bien: empezamos con fe, sin dios, pero buscando el hueco", ha detallado.

Su objetivo es alcanzar "una repercusión con gente que te respete de verdad", alejado de éxitos efímeros y como ocurre en otros géneros, como el trap. "Sí que es verdad que el trap tiene más de social que de música, el artista se tiene que mostrar, tiene que hablar constantemente, tener una relación con sus fans, incluso hacer gracia, el meme, y toda esa parafernalia, pero también es respetable, ya que cada uno elige su forma", ha opinado al respecto.

En este sentido, ha admitido que incluso a veces se autocritica porque es "bastante tímido" para las redes sociales. "Casi nunca hablo, lo hago todo como mucho más serio, y bien porque es mi identidad pero a la vez podría ser un poco más abierto", ha reflexionado.

Para el futuro cercano Delaossa planea "varias colaboraciones potentes que trabajar y ya temas hechos y este verano me lo voy a tomar un poco de buscar un nuevo enfoque", además de continuar intentando que el público sea "lo más variado posible".

La experiencia "increíble" de llenar La Trinchera en su Málaga natal les ha dado ánimos para ello, tanto a él como a J.Moods y los colaboradores de Space Hammurabi. "Llevamos toda la vida aquí buscando el hueco y fue la demostración de que por fin hemos encontrado nuestro hueco y que J.Moods y Delaossa representan Málaga y la gente se siente identificada", ha destacado.