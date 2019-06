Últimos consejos de gestores de Málaga en la recta final de la Renta

Los gestores administrativos de Málaga ofrecen los últimos consejos cuando se acerca la recta final para la declaración de la Renta 2018, incidiendo en que "es importante vigilar algunos aspectos para no cometer errores".

Así, según han señalado a través de un comunicado, entre los más comunes que observan los gestores administrativos en su quehacer diario están que las variaciones patrimoniales no vienen reflejadas en el borrador; y recuerdan que si se ha cambiado el domicilio habitual en 2018, no está contemplado en el borrador, debiendo modificar el mismo.

Asimismo, advierten desde el Colegio de Gestores de Málaga de que las deducciones por vivienda habitual pueden no venir reflejadas, si tienes el derecho, o bien, que te la hayan incluido sin tener derecho a la misma; además de que los porcentajes de titularidad de los bienes inmuebles están, en muchas ocasiones, mal consignados.

Además, han incidido en que las donaciones hay que incluirlas, ya que no las suele contemplar el borrador; los datos de familia numerosa y minusvalía no siempre aparecen en el borrador, por lo que hay que comprobarlo siempre; la deducción por gastos en escuelas infantiles debe venir en el borrador, pero hay que confirmar que los datos sean correctos y no se debe olvidar incluir las pensiones del extranjero aunque no venga el aviso en los datos fiscales, porque Hacienda recibe esa información a posteriori.

También han recordado que no se debe olvidar incluir los rendimientos de los alquileres de vivienda o vacacionales (e incluir los gastos que correspondan); además de comprobar si las cruces para la aportación a la Iglesia o actividades de interés social están marcadas según nuestro deseo, precisando que ambas son compatibles, no excluyentes.