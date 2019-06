La policía egipcia mata a otros 4 "terroristas" en respuesta al ataque

El Ministerio de Interior egipcio anunció la muerte de otros cuatro supuestos terroristas en la península del Sinaí (noreste), en una nueva operación en respuesta el ataque del miércoles contra las fuerzas de seguridad en esta región, que fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).



En un comunicado, el Ministerio aseguró que la Policía "irrumpió en un refugio terrorista en la zona de Abo Aita", situada en Al Arish, capital de la provincia del Norte de Sinaí, donde tiene su base la filial egipcia del EI, Wilayat Sina.



Además de abatir a los cuatro sospechosos, las fuerzas de seguridad confiscaron tres rifles automáticos y un cinturón explosivo, destacó la nota.





Asimismo, precisó que la operación se produjo en el marco de una campaña contra los terroristas involucrados en el ataque de esta semana que causó la muerte de ocho policías, entre ellos dos oficiales, según la versión oficial.Dos fuentes de seguridad señalaron a Efe que 14 agentes perdieron la vida en el asalto contra dos puestos de control en Al Arish, en el primer día de la fiesta del Eid al Fitr que pone fin al mes sagrado musulmán de Ramadán.En el ataque también perecieron cinco terroristas, a los que se suman los 14 abatidos al día siguiente y los ocho abatidos ayer en sendas operaciones hechas públicas por la Policía.Los datos que difunden las autoridades no pueden ser verificados porque en el área noreste del Sinaí no pueden acceder los medios de comunicación ni organismos independientes.Por su parte, el EI reivindicó la autoría del asalto del miércoles y lo celebró en los canales de las redes sociales afiliados a los yihadistas, que en los pasados años han tenido como blanco preferente a las fuerzas de seguridad egipcias y a civiles, en particular los cristianos egipcios.El Ejército y la Policía desarrollan desde principios de 2018 una ofensiva contra el terrorismo centrada en el Norte de Sinaí, en la que habrían matado a centenares de terroristas, según los comunicados oficiales de ambas instituciones.