La tasa 'ninis' desciende 8 puntos en Andalucía desde 2013

El porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años de edad que ni estudian ni trabajan ha descendido ocho puntos en Andalucía desde el año 2013 y hasta el pasado año, situándose en 2018 en el 2'1%, una cifra que, no obstante, es casi cinco puntos superior a la media nacional.

Además, el porcentaje andaluz --que incluye a los jóvenes de ambos sexos-- alcanzado en 2018 es casi siete puntos más alto que la media de la Unión Europea de 28 países, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y Eurostat.

Esta estadística tiene en cuenta a la población de 15 a 29 años que no tiene empleo ni está involucrado en la educación o la formación. En concreto, se incluye a quienes se encuentran "desempleadas o inactivas de acuerdo con la definición de la Organización Internacional del Trabajo" y, a la vez, "no han recibido ninguna educación o formación, ni formal ni no formal, en las cuatro semanas anteriores a la Encuesta de Población Activa (EPA)".

Según los mismos datos, el porcentaje más alto de los conocidos como 'ni-nis' en Andalucía entre 15 y 29 años fue precisamente el registrado en 2013 (28,1%), una décima superior al 28% alcanzado en 2012, que fue la segunda tasa más elevada desde el año 2000.

Por su parte, el valor más bajo (16,8) se alcanzó de forma consecutiva en los años 2006 y 2007, antes de que este porcentaje encadenara seis incrementos anuales seguidos en los años 2008 (19,6), 2009 (24,0), 2010 (24,7), 2011 (25,1), 2012 (28,0) y 2013 (28,1).

En los últimos años, el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan en Andalucía se fue reduciendo hasta el 25,5% en 2014, el 24,1% en 2015, el 22,7% en 2016, y el 21,4% en 2017.

MEDIA NACIONAL

En el conjunto de España, este porcentaje ha oscilado desde el año 2000 entre el 12,8% registrado en 2007 y el 22,5% de 2013, cuando se alcanzó la tasa más elevada. Desde entonces, ésta se ha ido reduciendo progresivamente año a año, situándose en el 20,7% en 2014, el 19,4% en 2015, el 18,1% en 2016, el 16,4% en 2017 y el 15,3% en 2018.

También en el marco de la UE de 28 Estados miembros ha disminuido consecutivamente la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan entre los años 2013 --cuando se registró la misma tasa de 2012 (15,9%)-- y 2018, cuando se situó en el 12,9%, el valor más bajo en el periodo temporal analizado.

POR SEXOS

El porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan es ligeramente menor en Andalucía entre los hombres que entre las mujeres, al igual que ocurre en el conjunto de España. En concreto, en 2018 se situó en la comunidad autónoma en el 20% en el colectivo masculino y en el 20,3% en el femenino, mientras que la media del país fue del 14,7% y el 16%, respectivamente.

Tomando como punto de partida el año 2000 en la serie analizada, el índice más elevado en Andalucía entre los hombres se alcanzó en 2012 (28,9%), y el más reducido en 2006 (12,3%), mientras que entre las mujeres el porcentaje más alto es el consignado en 2013 (27,9%) y el más bajo en 2007 (21,2%).