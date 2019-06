"Asumo el encargo de formar Gobierno con honor y responsabilidad"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado que asume el encargo del rey de intentar la investidura con "honor y responsabilidad" y, tras subrayar que "no hay mayoría alternativa" al PSOE, ha reclamado a todos los partidos "altura de miras".



"No hay alternativa posible: o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE", ha recalcado tras mostrar "una enorme gratitud a la confianza expresada por el pueblo español".



"Es un honor poder liderar España", ha dicho Sánchez al comparecer ante los medios en el Palacio de la Moncloa después de que Felipe VI comunicara a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que le proponía candidato a la investidura.





Sánchez ha anunciado que la próxima semana empezará los contactos con las tres principales fuerzas políticas, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, aunque se reunirá también con el resto del arco parlamentario, para facilitar "cuanto antes" la investidura de un Gobierno estable para los próximos cuatro años."Todos debemos actuar con altura de miras, con enorme dosis de responsabilidad. Yo el primero y les digo que lo haré", ha afirmado Sánchez, quien ha reclamado a las tres principales partidos "encontrar ese punto de equilibrio", a partir de las posiciones de cada uno, para que se pueda conformar Gobierno.También hablará con el resto de partidos, incluido UPN que ha sugerido su abstención ante la investidura a cambio de un gobierno de Navarra Suma en la Comunidad foral, y ha garantizado que tanto el PSOE como el Partido Socialista de Navarra (PSN) no van pactar nada con Bildu para formar el Gobierno navarro."No vamos pactar con Bildu", ha remarcado Sánchez, que no ha querido responder de momento a la oferta de UPN de que el PSOE apoye un Gobierno constitucionalista de Navarra Suma en la Comunidad Foral a cambio de que UPN facilite su investidura en el Congreso.La legislatura debe "echar a andar" porque el país tiene que avanzar "cuanto antes", ha advertido Sánchez, para afrontar los "muchos desafíos" que tiene España por delante.Sánchez ha admitido que es "lógico y evidente" que todas las fuerzas políticas fijen sus posiciones antes de iniciarse las conversaciones, tras ser preguntado por la condición de Unidas Podemos de un Gobierno en coalición, pero ha destacado que "no existe una mayoría alternativa a la que propone el PSOE", que dobla con sus 123 a la segunda fuerza en escaños, el PP con 66.Es "responsabilidad de todos" sobre todo de los principales partidos, ha indicado, que la legislatura pueda iniciarse cuanto antes.El candidato a la investidura ha explicado que los cuatro ejes de su programa de gobierno son la transición ecológica, el impulso a la digitalización de la economía, la lucha contra la desigualdad y el fortalecimiento del proyecto europeo.Se trata de una agenda para el futuro de España que "exigirá consenso que transcienda los límites" de los proyectos partidistas y que Sánchez se ha comprometido a afrontará con "constante voluntad de dialogar y llegar a acuerdos dentro del marco constitucional".