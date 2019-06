Putin sobre Cataluña: "No queremos que se desmorone ningún Estado"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró hoy que Moscú "no quiere que se desmorone ningún Estado europeo", en respuesta a una pregunta sobre el intento independentista en Cataluña.



"Tenemos una actitud de sumo respeto hacia España, el pueblo español, la historia española. Tenemos unas buenas relaciones, con raíces históricas. Para nada estamos interesados en que los países europeos se desmembren unos detrás de otros", dijo Putin a los responsables de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellos el presidente de la Agencia Efe, Fernando Garea,



El mandatario aseguró en la entrevista que "en general es un mito que Rusia quiera que Europa sea débil".





"¿Para qué lo necesitaríamos? El 40 % de nuestras reservas de oro y divisas están denominadas en euros. La Unión Europea (UE) es nuestro principal socio económico. ¿Para qué querríamos que allí todo estuviera convulso? No tiene sentido", insistió."Pero se busca la huella de Rusia. Esto también se refiere a España. España debe ella misma decidir cómo convivir con los territorios problemáticos, con Cataluña, y en el norte, con el País Vasco, etcétera", recalcó en la entrevista.Putin sostuvo que "hasta ahora se había conseguido resolver estos problemas" y que espera que éstos "sean resueltos mediante el diálogo y en base a decisiones legítimamente adoptadas, mediante el debate".Ante todo nos pronunciamos por la estabilidad, por la preservación de la "integridad territorial".Añadió que "la vida es más compleja que algunos postulados recogidos incluso en conocidas normas del derecho internacional" y que "eso lo entendemos perfectamente"."Vuelvo a reiterar: una solución positiva puede hallarse solo mediante la vía del diálogo y el debate", enfatizó.Putin también dijo que desconocía que el embajador español en Rusia, Fernando Valderrama, hubiera sido citado en Moscú en protesta por unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell."¿Por que fue citado el embajador? No lo sé. Lo citaron al Ministerio de Exteriores al embajador de España", señaló."Es un delirio absurdo decir que Rusia es una amenaza", sostuvo no obstante Putin, en referencia a las palabras pronunciadas por Borrell, quien en un periódico español dijo: "Nuestro aliado nos da la espalda, nuestro viejo enemigo, Rusia, vuelve a decir aquí estoy yo, y vuelve ser una amenaza, y China aparece como un rival".