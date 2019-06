Errejón: Cs "cometerá un error histórico" si pacta con el "PP"

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Íñigo Errejón, ha asegurado este jueves que en Ciudadanos (Cs) se está produciendo un debate sobre la investidura madrileña, con voces diferentes, y ha augurado que "cometerá un error histórico" si finalmente pacta "con el PP de la corrupción aderezado con Vox".

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Errejón ha afirmado que en la formación naranja hay voces discrepantes que señalan que un partido europeísta y liberal "tiene difícil explicar en Europa un camino conjunto con el PP de la corrupción y con Vox". Por ello, les ha "tendido la mano" para conformar una mayoría alternativa a la del PP y Vox en la Comunidad y en la capital.

"Sería razonable que nosotros y Cs nos podamos sentar. No es una cuestión que nos ilusione, pero se puede intentar una alternativa. Ciudadanos no lo ha descartado pero la inercia puede llevarle a equivocarse, por sus electores y para el futuro. Si quieren sustentar al PP de la Gürtel y de la Púnica y aderezarlo con Vox cometerán un error histórico", ha añadido.

El futuro portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha señalado que esa alternativa de pacto entre PSOE, Más Madrid y Cs "es un opción difícil y no dará para avanzar mucho, pero al menos dará para no retroceder", dentro de su estrategia de "política útil". "En Madrid no está muy claro qué gobiernos va a haber y hay oportunidades para que no implique gobiernos de retroceso", ha apostillado.

Errejón ha reconocido se presentó para liderar un plan de futuro por la transición ecológica y la justicia social pero no ha conseguido los votos para ello. Y que ahora prefiere hacer "política útil y ver, con las condiciones actuales, lo que se puede lograr" a "sentarse sobre la montaña del medio millón de votos" de los madrileños que le apoyaron el 26 de mayo. "Hemos logrado mostrar esa alternativa. Cs tiene que tomar ahora una decisión. Creo que el margen es reducido pero hay que intentarlo", ha aseverado.

Para lograrlo, el político madrileño ha apostado por mostrar siempre "flexibilidad, capacidad de escucha y respeto a la otra fuerza". "Me separa muchas cosas de ese posible acuerdo, pero Ciudadanos tiene que decidir. En esta legislatura conoceremos muchos sentencia sobre muchos casos de corrupción: Aguirre y la Gürtel, González y la Púnica, Gallardón y la Lezo, y ayer conocimos lo de Cifuentes y los fraccionamientos de contratos que han perjudicado a la Sanidad Pública", ha dicho.

En un tono positivo, Íñigo Errejón defiende "no resignarse" a que siga gobernando el PP apoyado por una "fuerza ultra que quiere hacernos retroceder 50 años", en referencia a Vox. "Hay un parte del electorado de Cs que no quieren meter a las mujeres en la cocina y a los gais y lesbianas en el armario y sustentar a un partido con tantos casos de corrupción.. Es su decisión, pero creo que se puede intentar un gobierno distintos. Yo no quiero sentarme sobre los votos a quejarme, que eso lo hacen demasiados y no sirve de nada", ha esgrimido.