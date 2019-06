Shakira burla a la prensa al entrar al juzgado por plaza de parking

La cantante Shakira ha eludido este jueves a la prensa que la esperaba a las puertas del juzgado de Esplugues, donde está citada como investigada, al entrar a través del estacionamiento del edificio, donde ha alquilado una plaza de parking para evitar a los medios.



La artista colombiana ha evitado acudir a pie por la puerta principal burlando así a los medios de comunicación, que desde primera hora aguardaban a que Shakira llegase para declarar ante el juzgado de instrucción número 2 por haber defraudado presuntamente 14,5 millones de euros a la Hacienda pública.



Fuentes jurídicas han explicado que la cantante ha accedido al edificio -en el que también hay oficinas- en coche y ha aparcado en una plaza de parking que previamente había alquilado para la ocasión, pese a que la juez que investiga su caso había ordenado expresamente que no se le diese trato de favor.





La citación estaba prevista para el próximo 12 de junio, pero la cantante pidió, por motivos personales, adelantar la fecha de su declaración a hoy jueves.El Ministerio Público se querelló contra Shakira y acusó tanto a la cantante como a su asesor fiscal en Estados Unidos de seis delitos fiscales por haber defraudado 14,5 millones de euros al simular no residir en España y ocultar su renta mediante un entramado societario entre 2012 y 2014.Según el escrito de Fiscalía, la cantante urdió un "plan" para no pagar ni el IRPF ni el impuesto sobre el patrimonio a Hacienda, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que percibía.Añade que la cantante utilizó ese entramado "con el deseo de no tributar", a sabiendas de que "vivía de manera habitual en España y que permanecía en este país la mayor parte del año, a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio".La Fiscalía sostiene así que Shakira "canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional" -sus actuaciones o participación en el programa estadounidense 'The Voice' o la comercialización de perfumes con su nombre-, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.