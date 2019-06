Estrasburgo archiva demanda de 19 etarras para salir antes de prisión

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decidió este jueves archivar la demanda de 19 etarras encarcelados que demandaron a España por no haberles computado las penas que habían cumplido previamente en Francia para adelantar su salida de prisión.



El archivo se debe a que los abogados de los 19 denunciantes, encabezados por José Javier Zabaleta Elósegui, habían informado al TEDH de que "no deseaban mantener sus demandas" tras los reveses precedentes que habían tenido dos procedimientos muy similares.



Los jueces de Estrasburgo habían avalado a los tribunales españoles con un fallo de octubre de 2018 sobre los casos de Santiago Arrozpide, "Santi Potros", Alberto Plazaola y Francisco Múgica Garmendia, "Pakito", y con una decisión de marzo de 2019 sobre Kepa Picabea Ugalde.





Los argumentos que pretendían hacer valer los 19 presos etarras eran exactamente los mismos, hizo notar el comité de tres jueces del TEDH, entre ellos la española María Elósegui.Es decir, invocaban dos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el 7 -que estipula que no hay pena sin ley- y el 5 -sobre el derecho a la libertad y a la seguridad-.Por ello, "en ausencia de circunstancias particulares que afecten al respeto de derechos garantizados por el Convenio", el Tribunal de Estrasburgo "considera que no se justifica seguir el examen de las demandas".Un dictamen de la Unión Europea de 2008 homogeneizó las penas en su territorio y evitó que una misma persona cumpla dos o más penas por el mismo delito en diferentes países, con el objetivo de que las condenas tengan los mismos efectos al margen del país donde se cumplan.En España la Ley Orgánica 07/2014 adaptó la legislación a la europea para que no haya dobles penas en distintos países miembros.Pero incluyó una disposición aprobada por el Congreso para evitar la aplicación de la normativa europea a sentencias en España anteriores al 15 de agosto de 2015, lo que impide a un amplio grupo de presos de ETA acogerse a una condena más corta.Junto a Zabaleta, firmaban esta última demanda Aitzol Gogorza, Juan Carlos Subijana, José Ramón López de Abechuco, José María Arregui, Idoia Mendizábal, Josu Arkauz, Agurtzane Delgado, Óscar Celarain, Xabier Zabalo, Ainhoa Barbarín, Balbino Saenz y Andoni Otegi.Completan la demanda archivada este jueves Juan Luis Rubenach, Juan Ramón Carasatorre, Miguel Ángel Gil Cervera, Ángel María López Anta, Francisco Javier Chimeno y Aitor Aguirrebarrena.