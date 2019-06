El PP dice que a Sánchez no le dan "los números" pese a la oferta UPN

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que si el PSOE fuera "el mismo" partido que antes, como el que en su día aceptó votos del PP para hacer lehendakari a Patxi López en el País Vasco, permitiría un gobierno de la coalición Navarra Suma y no querría que Bildu estuviera en el Gobierno foral, algo que, a su entender, es lo "normal". En cualquier caso, ha dicho que, pese al ofrecimiento de UPN, Pedro Sánchez "todavía no tiene los números para ser presidente", y ha pronosticado que el jefe del Ejecutivo lo tiene todo "bastante atado" para ser presidente con el apoyo de los independentistas.

Así se ha pronunciado en una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, después de que el presidente de UPN, Javier Esparza, asegurara este miércoles, tras verse con el Rey, que estaba dispuesto a facilitar con su abstención la investidura de Pedro Sánchez si a cambio el PSOE apuesta por un Ejecutivo foral de Navarra Suma.

García Egea ha recordado que si el PSOE fuera aquel partido que recibió los votos del PP a "cambio de nada" como ocurrió en 2009 en el País Vasco para hacer lehendakari a Patxi López, ahora estarían hablando de "nada de esto" porque los socialistas "entenderían" la "grave situación" que hay en Navarra y "facilitaría que no estuviese Bildu" en el Gobierno foral.

Según ha añadido, ese PSOE dejaría el Gobierno "constitucionalistas" como los de Navarra Suma, de los que el PSOE "se excluyó hace ya mucho tiempo". A su entender, dejar gobernar a los constitucionalistas en Navarra es algo que "debería ser normal" y "parece ser que ayer se abrió esta posibilidad con los diputados de UPN". Eso sí, ha dicho que "aunque esto ocurriera, Pedro Sánchez todavía no tiene los números para ser presidente".

"SÁNCHEZ HA DEMOSTRADO TENER POCOS LÍMITES"

Al ser preguntado si cree que al final la investidura va a ser más fácil de lo que parece, García Egea ha indicado que Pedro Sánchez ha demostrado "tener pocos límites a la hora de actuar en política". "Hemos visto durante la campaña electoral actuar con esos viernes negro, que era regalar dinero y poner encima de la mesa fondos públicos para hacer campaña electoral y ahora Bruselas nos ha hecho una advertencia de que hay que reducir el gasto que coincide precisamente con esos viernes sociales", ha apostillado.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que Sánchez va a hacer "todo lo posible" por ser presidente porque es su "único fin", que "no es mejorar la vida de la gente". "Pedro Sánchez cuando le dijo a Oriol Junqueras (líder de ERC y en prisión preventiva) no te preocupes es porque lo tiene todo bastante atado para ser presidente y en última instancia indultar a los presos que pudieran ser condenados en el juicio del procés", ha dicho, para añadir que esa frase 'no te preocupes' que le dijo Sánchez a Junqueras "cobrará su máximo esplendor el día de la investidura".

VE "MUY DIFÍCIL" QUE SÁNCHEZ DIGA 'NO' A PODEMOS

García Egea ha insistido en que Pedro Sánchez "lo tiene todo bastante calculado para ser presidente con ayuda de los que hasta ahora le han hecho presidente, Bildu, ERC, los separatistas y los de Podemos". En cuanto a si cree que hará coalición con Podemos y habrá ministros de Podemos, ha indicado que tiene "muy difícil decirle 'no' a un socio que ahora mismo se ve claramente fuera de la política".

"Creo que Pablo Iglesias forzará por entrar en el Gobierno y Pedro Sánchez hará lo que ha hecho a lo largo y ancho de toda España durante todo este tiempo porque fue capaz de entregarle en bandeja las alcaldías de Cádiz, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Santiago y un largo etcetera a Podemos. Por tanto, qué será un ministerio a cambio de la gobernabilidad", ha manifestado.

Ante el hecho de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se burlara este miércoles de la decisión de apartar a Pablo Echenique de Organización con una broma de Heidi, ha dicho que si esa imagen la hubiera puesto un político de "otro espectro ideológico" hoy "estaría recibiendo bastantes críticas".