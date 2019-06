Camps ve una "persecución política" en la causa de la F1

El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha acudido este miércoles al juzgado "enfadado" con el actual jefe del Ejecutivo autonómico, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, porque, a su juicio, están utilizando a la Abogacía de la Generalitat para perseguirle políticamente.



A su llegada a la ciudad de la Justicia de Valencia, donde debe declarar como investigado por supuestas irregularidades en las gestiones previas para la organización de la visita del papa a Valencia de 2006, Camps ha manifestado a los periodistas que no es justo que Puig y Oltra "utilicen a la Abogacía" contra los que fueron presidentes.



"Recuerden que la Fiscalía Anticorrupción se creó para ver posibles irregularidades entre quienes nos dedicamos a la política, y que yo he tenido que venir en multitud de ocasiones a dar explicaciones", ha lamentado.





A continuación, Camps, que se ha referido a Puig y a Oltra como la "pareja del frenesí, el hombre del flequillo cambiante y la mujer de las camisetas", ha recordado que la Fiscalía ha decidido solicitar el archivo de la causa abierta por Valmor (la empresa que organizó la Fórmula 1 en Valencia, que fue comprada por la Generalitat asumiendo una deuda multimillonaria) y que también asegura que "no hay atisbo de infracción" en el caso de la construcción del circuito.Sobre esta causa del circuito, el expresident ha recordado que la Fiscalía basa su petición de archivo en un informe de la Intervención de la Generalitat, "que ha sido pedido por el abogado de la Generalitat"."Cuando ven que se les acaba el tiempo, como hacen los malos perdedores, buscan tiempo de descuento para seguir manteniéndome en las mismas circunstancias", ha añadido."El interventor ha dicho claramente que no hay ningún tipo de irregularidad, ni en los contratos, ni hay quebranto para las actas públicas. El abogado de la Generalitat, es decir Ximo Puig, va contra el propio interventor, contra la intervención de la Generalitat. -ha subrayado-. El abogado de la Generalitat está acusando directamente no solo a políticos y a altos cargos sino a funcionarios, a compañeros suyos de las administraciones autonómicas que están en el proceso de una u otra manera involucrados".A su juicio, Puig y Oltra están "utilizando a Jorge Herrero, el abogado de la Generalitat, que además lo que pretende es trabajar en algún bufete importante y sacar algún tipo de rédito profesional de esto"."En mi época la Abogacía era independiente, ahora depende de un director general que depende directamente de Puig y esto es un escándalo y un escarnio para todos los valencianos", ha insistido Camps."Cuando fui absuelto de la causa de los trajes, Puig recurrió personalmente aquella sentencia ante el Supremo. Como ahora es president, ya no se gasta dinero en abogados, utiliza el dinero de todos los valencianos, es un escándalo", ha finalizado.