El rey abre la ronda de consultas con el diputado cántabro del PRC

Felipe VI ha comenzado este miércoles, con el diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) José María Mazón, la ronda de consultas con los dirigentes de los partidos políticos con representación parlamentaria para designar candidato a la investidura, que se va a prolongar hasta este jueves.



A las 10.00 horas, el rey ha recibido a Mazón en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela.



En esta ocasión, y a diferencia de rondas anteriores, don Felipe ha esperado al diputado cántabro ante la puerta que lleva a su despacho, en lugar de hacerlo delante del tapiz que preside el salón.





El jefe del Estado ha saludado con cordialidad a Mazón ante los medios gráficos y le ha dado la bienvenida a Zarzuela; a continuación han entrado para mantener la reunión a puerta cerrada.Es la primera ocasión en la que el partido del presidente de Cantabria en funciones, Miguel Ángel Revilla, logra escaño en el Congreso.Mazón va a comunicar al jefe del Estado que el PRC está dispuesto a apoyar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, si se compromete con el tren de alta velocidad a Cantabria, el futuro centro logístico de La Pasiega y el pago de los 121 millones de euros pendientes por las obras de reconstrucción del Hospital de Valdecilla.También es la condición que han impuesto los regionalistas, vencedores de las elecciones autonómicas en Cantabria, para reeditar con los socialistas el acuerdo de gobierno en la región.Después del dirigente del PRC, la ronda de Felipe VI va a proseguir con Joan Baldoví (Compromís); Juan Antonio López de Uralde (Equo) y el presidente de UPN y candidato a la Presidencia de la comunidad foral, Javier Esparza, el único de los quince políticos que pasarán a Zarzuela que no es diputado.Por la tarde, será el turno de Ana Oramas (Coalición Canaria); Yolanda Díaz (Galicia En Común), Alberto Garzón (IU) y Aitor Esteban (PNV).Mañana, jueves, irán a Zarzuela Laura Borrás (Junts per Catalunya); Jaume Asens (En Comú Podem); Santiago Abascal (Vox); Pablo Iglesias (Podemos); Albert Rivera (Ciudadanos); Pablo Casado (PP) y Pedro Sánchez (PSOE).Al igual que en las dos últimas legislaturas, no van a participar en la ronda ni ERC ni EH Bildu.Al término de las consultas, don Felipe comunicará a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, su propuesta de candidato para intentar someterse a la investidura.