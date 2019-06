Medio centenar de personas cortan Ferraz y exigen emergencia climática

Medio centenar de personas del movimiento 'Extinction Rebellion' han cortado este miércoles, durante una hora, la calle Ferraz frente a la sede del PSOE al grito de 'emergencia climática ya', y han exigido explicaciones sobre el cambio climático al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los manifestantes, que solo han permitido el paso a una ambulancia, han procedido a cortar la calle a las 9.30 horas y han comenzado a retirarse justo una hora después, sobre las 10.30 horas, momento en que dos representantes de la organización han sido recibidos en la sede del PSOE.

Durante una hora, entre 50 y 60 personas han permanecido sentados, e incluso tumbados algunos, en plena calzada. La organización también ha colocado una mesa que, aparte de bloquear la circulación de vehículos, ejerce el 'papel' de mesa de negociación, para que algún representante del Ejecutivo o con responsabilidad en el Gobierno, que se encuentre en la sede o pueda venir, acuda a ella y se siente a firmar la Declaración de Emergencia Climática.

A los 45 minutos, los participantes fueron identificados por la policía. En total, se personaron cerca de una decena de agentes, además de cuatro furgones.

Al principio del acto, un portavoz del movimiento ha pedido perdón a los ciudadanos por el corte de la calle, a la vez que ha reclamado a los gobernantes y partidos políticos que digan la verdad sobre el cambio climático, que se comprometan a emisiones cero y a declarar la 'emergencia climática'. A la llegada de agentes de la policía, los manifestantes se han puesto a cantar.

'Ni un grado más, ni una especie menos' o 'Rebelión o extinción', han sido algunos de los cánticos que se ha podido escuchar, mientras portaban pancartas en las que se podía leer: 'España: el país europeo más vulnerable al cambio climático'; 'El 80% de España está en riesgo de convertirse en desierto este siglo'; o 'Desertificación = No agricultura, no economía, no España'. También han interpretado la canción de la película 'Pocahontas'.

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA

El motivo de este acto, que la organización denomina "de desobediencia civil no violenta", es exigir que se declare el estado de emergencia climática.

Según ha indicado en declaraciones a Europa Press, un portavoz de 'Extinction Rebellion', son tres las propuestas de la organización para hacer frente a la "crisis climática". "Que los medios de comunicación y los gobiernos digan la verdad, que se rebajen las emisiones a cero neto para 2025 y que se constituyan asambleas ciudadanas para revisar esos cambios".

"Hoy estamos aquí para pedir que se cumpla la primera demanda, que es que los gobiernos digan la verdad sobre la situación, y para pedir que el Gobierno en funciones, cuando entre, pida el estado de emergencia climática, que se comprometa a tomar medidas para lidiar con esta crisis", ha asegurado Miguel Rodríguez.