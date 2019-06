Biden presenta un plan para ir más lejos que Obama en crisis climática

El exvicepresidente estadounidense Joe Biden prometió hoy que, si es elegido como presidente en 2020, invertirá 1,7 billones de dólares en energías limpias, devolverá al país al Acuerdo de París sobre el clima y hará que neutralice sus emisiones de gases con efecto invernadero para 2050.



Biden, que es el favorito entre más de 20 aspirantes demócratas que quieren arrebatar el poder a Donald Trump en las elecciones presidenciales del año que viene, presentó hoy un plan para hacer frente a la crisis climática que iría más allá de las medidas que implementó en su mandato el expresidente Barack Obama (2009-2017).



"Estamos enfrentando una emergencia climática y debemos tomar medidas drásticas ya", dijo Biden en un tuit en español.





El plan busca desatar una "revolución de energía limpia" mediante la inversión de 1,7 billones de dólares a lo largo de diez años, y se ajusta a muchos de los objetivos del "Green New Deal" ("Nuevo Pacto Verde") que llevan tiempo impulsando figuras progresistas en EE.UU., como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.Ese proyecto enfatiza la relación entre el medioambiente y la economía, y la propuesta de Biden busca reducir el impacto "más agudo" que la crisis climática tiene en "comunidades de color" y de bajos ingresos, según su campaña."Casi la mitad de los latinos en Estados Unidos viven en condados donde el aire no cumple los estándares de salud pública" del Gobierno federal, indicó la campaña en su página web.Biden promete "restaurar las medidas de protección federal diseñadas para proteger a esas comunidades" y que el Gobierno de Trump ha eliminado, añadió su oficina.La propuesta busca que EE.UU. neutralice sus emisiones de gases con efecto invernadero "como muy tarde en 2050", al producir el 100 % de su energía mediante fuentes renovables.Esa meta supera con creces la establecida por Obama -con el que Biden fue vicepresidente- cuando EE.UU. se adhirió en 2015 al Acuerdo de París, momento en el que se comprometió a rebajar para 2025 las emisiones estadounidenses de efecto invernadero entre un 26 y un 28 por ciento, con respecto a los niveles de 2005.Biden garantizó que, si es elegido, reintegrará a Estados Unidos al Acuerdo de París, dado que el proceso que inició Trump para retirar del pacto al país no se hará efectivo hasta noviembre de 2020, justo después de las elecciones presidenciales.También "liderará un esfuerzo para que todos los grandes países" hagan más ante la emergencia climática, e integrará ese tema "en la política exterior" y comercial de EE.UU., aseguró la campaña."Biden no permitirá que otras naciones, incluida China, hagan trampas al convertirse en economías que reciben a los contaminadores, socavando nuestros esfuerzos climáticos y explotando a las empresas y trabajadores estadounidenses", agregó.Para financiar la multimillonaria inversión en esas medidas, la campaña de Biden planea "deshacer los incentivos fiscales a las corporaciones" aprobados por Trump en 2017.El climático es el segundo plan político que ha presentado Biden desde que anunció su campaña presidencial en abril, después de una propuesta de educación que incluye una subida de salarios para los profesores y un veto a los rifles de asalto en las escuelas.