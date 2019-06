Quim Torra descarta "un golpe de Estado"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciado este martes que son "extremadamente graves" las acusaciones de violencia de la Fiscalía en su informe final y ha rechazado su tesis de un "golpe de Estado", argumentando que el 1-O estuvo avalado a través de votaciones en el Parlament.



En una rueda de prensa para hacer balance de su primer año al frente del Govern, Torra ha valorado el informe final de la fiscalía en el juicio del "procés".



Durante su lectura en el Tribunal Supremo, el fiscal Javier Zaragoza ha responsabilizado a los acusados de protagonizar "un golpe de Estado" entre marzo de 2015 y octubre de 2017, y ha subrayado la "violencia" a lo largo de ese último mes "insurreccional".





Torra ha remarcado que no puede compartir estas conclusiones y que le parece "extremadamente grave" que se acuse al independentismo de ejercer la violencia.También ha ironizado que es "un golpe de Estado extraño" cuando "todo el proceso de celebración" del referéndum unilateral del 1-O fue aprobado por el Parlament -con mayoría independentista-, así que todo se hizo, ha defendido, con "luces y taquígrafos".El presidente catalán ha lamentado que la Fiscalía haya desaprovechado la "oportunidad de oro" que tenía para pedir la "libertad inmediata" de los políticos presos, siguiendo, según ha dicho, las conclusiones del informe del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU.Torra le ha recalcado a la Fiscalía que debe ser el "garante de la legalidad interna e internacional" y ha advertido de que van a denunciar "en todos los lugares" del mundo este "juicio farsa".Ha remarcado que toda sentencia que no sea absolutoria será "no solo contra los compañeros juzgados", sino también "contra todos los que les votaron"."Si votar es delito, soy culpable y me siento juzgado, y hago mías las palabras de -Jordi- Cuixart: Yo acuso", ha afirmado.