Rivera avisa a Vox de que con su rechazo podría forzar un adelanto

El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha criticado que Vox haya anunciado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos para 2019 que el PP y Cs han presentado en Andalucía, avisándole de que eso podría forzar un adelanto de las elecciones y hacer que volviera a gobernar el PSOE en esta comunidad.

"Si alguien quiere cargarse el acuerdo en Andalucía, que mire a los ojos a los andaluces que querían cambio y diga 'no quiero cambio, quiero que gobierne otra vez el PSOE con Podemos'", ha afirmado Rivera en un entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Rivera ha rechazado los "órdagos" y las "pataletas" de Vox ante la negativa de la formación naranja a negociar con ellos y lo ha instado a decidir si va a apoyar gobiernos del PP y Cs en comunidades autónomas y municipios o, de lo contrario, va a permitir que gobiernen partidos de izquierda.

Ha afirmado que "Vox tendrá que decidir si permite que Ciudadanos y el PP gobiernen o si prefiere que gobierne la izquierda". Además, ha restado importancia al malestar del partido liderado por Santiago Abascal por el hecho de que Cs cuente con sus votos pero rechace pactar medidas y gobernar con sus representantes: "La política no va de órdagos ni de enfados".

Tras referirse al Ejecutivo de coalición del PP y Cs en la Junta de Andalucía --donde Vox permitió la investidura del 'popular' Juanma Moreno tras pactar con su partido--, Rivera se ha mostrado convencido de que ahora Ciudadanos "va a gobernar varias comunidades autónomas" y ciudades como Madrid, en algunos casos junto al PP y gracias a los votos de Vox.

"¿Abascal va a hacer alcaldesa a Carmena? ¿Alguien se lo cree?", ha planteado sobre la posibilidad de que, si no hay acuerdo del centro-derecha, la candidata de Más Madrid repita en el cargo por haber sido la más votada. En este contexto, ha puesto en duda que Vox vaya a elegir antes a Carmena que a la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, para encabezar el Gobierno municipal.

OPCIONES DE QUE VILLACÍS SEA ALCALDESA

Según ha indicado, no descarta que Villacís sea alcaldesa porque el PP y Cs quedaron "prácticamente empatados" en las elecciones municipales en Madrid y ahora "tienen que llegar a un acuerdo", y considera que hay muchos otros municipios y comunidades donde los dos partidos van a negociar "en igualdad de condiciones".

Sobre la posibilidad de que Ciudadanos consiga la Alcaldía de la capital a cambio de dar la Presidencia de la Comunidad de Madrid al socialista Ángel Gabilondo, Rivera ha dicho que la "preferencia" de su partido será negociar con el PP.

"A partir de ahí hablaremos. No voy a destapar lo que todavía no hemos negociado, en una semana se sabrá", ha manifestado, añadiendo que los pactos para gobernar comunidades y municipios "no se hacen en un cuarto de hora ni con cambalaches", sino que deben basarse en acuerdos programáticos.

En el mismo sentido se ha referido a la Comunidad de Madrid, donde la "preferencia" es un pacto con el PP, por lo que se reunirán para hablar del programa, las condiciones y las consejerías. "Lo importante es que Ignacio Aguado (Cs) es el que más ha crecido" en respaldo electoral, mientras que "el PP ha perdido 17 escaños", ha apuntado.

GOBIERNOS LIBERALES Y CONSTITUCIONALISTAS

El líder de la formación naranja ha señalado que se va a dedicar a "trabajar por España y por los españoles" y a intentar que haya estabilidad y se formen gobiernos "sensatos, liberales, constitucionalistas, que defiendan la unidad de España y ayuden a las familias".

Además, ha defendido la decisión que tomó este lunes la Ejecutiva de Ciudadanos de negociar preferentemente con el PP y, allí donde no sea posible, iniciar conversaciones con el PSOE, así como rechazar la constitución de gobiernos tripartitos con Vox, Podemos o fuerzas nacionalistas.

"No quiero gobiernos con tres o cuatro partidos matándose", "quiero un gobierno como mucho de dos partidos que mantengamos el marco constitucional y una política económica parecida", ha explicado.

En cuanto a las discrepancias en la Ejecutiva de Cs, donde Luis Garicano y otros dirigentes tenían un enfoque distinto al de Rivera respecto a la política de pactos postelectorales, el presidente del partido naranja ha destacado que tras el debate del lunes, el acuerdo se aprobó por unanimidad.

"Debatimos, hablamos, deliberamos, trabajamos juntos y nos unimos" con el objetivo de "gobernar de manera sensata" y basar los acuerdos con el PP o con el PSOE en "contenidos", ha subrayado.

HACER QUE COLAU ELIJA ENTRE MARAGALL Y COLLBONI

Sobre la situación en Barcelona, donde Garicano no vería mal hacer alcaldesa a Ada Colau (Barcelona en Comú) para evitar que lo sea el independentista Ernest Maragall (ERC), como propuso el candidato respaldado por Cs, Manuel Valls, Rivera ha dicho no quiere elegir entre "susto o muerte".

Así, ha insistido en que los seis concejales de Barcelona pel Canvi - Ciutadans deberían apoyar al aspirante del PSC, Jaume Collboni, y contar también con los dos ediles del PP para impedir que gobierne Maragall. Juntos sumarían 16 concejales, uno más que los partidos independentistas, y sería Colau la que tendría que optar entre "un gobierno no nacionalista o un gobierno independentista", ha agregado.

Rivera también tiene claro lo que debería ocurrir en Navarra, donde cree que "los navarros han dicho basta al nacionalismo y lo han enviado a la oposición". Por eso, ha pedido al PSN y a su cabeza de lista, María Chivite, que acepte abstenerse para que gobierne la coalición Navarra Suma, formada por Unión del Pueblo Navarro, PP y Cs.

"Le pido al PSOE que, más allá de discrepancias políticas o de negociaciones en otras comunidades", entienda que "Navarra no puede estar en manos de Batasuna ni del PNV, que están intentando convertirla en otro lugar para el experimento nacionalista", ha advertido en alusión a EH Bildu y Geroa Bai.

Menos claro ha sido al hablar de Castilla y León, donde, según lo decidido por la Ejecutiva, Ciudadanos negociará "preferentemente" con el PP y, si no es factible el pacto, hablará con el PSOE. Eso significa que "me siento primero, hablo contigo y si estás de acuerdo con las condiciones vamos a hablar del Gobierno, y si no hay posibilidad, buscas una alternativa", ha manifestado.