Deniegan de nuevo libertad condicional a miembro de La familia Manson

El gobernador de California (EE.UU.), el demócrata Gavin Newsom, denegó la libertad condicional a Leslie Van Houten, exmiembro de la secta "La familia Manson" y quien, por tercera vez, ha visto frenada su salida de la cárcel por la negativa final de las autoridades californianas.



En su decisión, citada por medios estadounidenses, Newsom expuso que Van Houten todavía es un peligro para la sociedad pese a su buena conducta entre rejas.



Condenada por asesinato, Van Houten, de 69 años, fue la integrante más joven de la secta dirigida por Charles Manson y su libertad condicional ya había sido rechazada en 2016 y el año pasado por el entonces gobernador californiano, el demócrata Jerry Brown.





La reclusa, que cumple cadena perpetua, fue condenada junto con Charles Manson y otros miembros de la secta por varios asesinatos en 1969, entre ellos el de la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada de ocho meses cuando murió.Van Houten no intervino en el asesinato de Tate, pero sí en el del matrimonio formado por Leno y Rosemary LaBianca.Charles Manson, uno de los criminales más famosos del siglo XX, falleció en 2017 a los 83 años en un hospital de California.Manson estremeció a EE.UU. con una sangrienta espiral de violencia, con la que él y los seguidores querían provocar una guerra racial, y sus crímenes marcaron simbólicamente un punto y aparte en la contracultura de los años 60.La historia de "la familia Manson" vuelve a estar de actualidad porque este año se cumple medio siglo de esos asesinatos y porque, además, el cineasta Quentin Tarantino estrenará en julio una película en la que estos crímenes forman parte de su trama.Bajo el título "Once Upon a Time... in Hollywood", esta cinta, que ya se pudo ver en el pasado Festival de Cannes, cuenta con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt como protagonistas y con Margot Robbie dando vida a Sharon Tate.