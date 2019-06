Sanidad estudia que los preservativos sean gratis

El Ministerio de Sanidad estudia la gratuidad de los preservativos para prevenir enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, si bien se trata de una propuesta que está, de momento, "muy inmadura" y cuya financiación es una cuestión que se encuentra "en discusión".



Lo ha asegurado este lunes la secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, Julia del Amo, durante el acto de presentación de las becas de ViiV Healthcare que tienen como objetivo impulsar un modelo óptimo de atención al paciente con VIH.



Del Amo ha reconocido que en los últimos años no se ha reducido el número de nuevos diagnósticos de VIH en España, que ronda los 4.000 anuales, una realidad que, a su juicio, responde a distintas razones como la de la necesidad de diagnosticar y tratar a todas las personas con el virus.





En este sentido, ha señalado que según "diferentes modelos matemáticos" uno de los objetivos de ONUSIDA para 2020 que es conseguir que el 90 % de las personas con VIH estén diagnosticadas no va a conseguir revertir y disminuir la incidencia, con lo que habría que llegar al 95 % (porcentaje que Naciones Unidas se ha fijado como reto para 2030)."La mejor herramienta, la que tienen más evidencia a nivel científico es diagnosticar a la gente e iniciar el tratamiento inmediatamente", ha señalado la secretaria Nacional del Plan Nacional sobre el Sida.Pero no es suficiente centrarse solo en un aspecto para abordar el problema sino que hay que hacerlo "desde diferentes puntos" y en este sentido ha hecho hincapié en que la población en riesgo por infección de VIH debe tomar precauciones y "ahí hay toda una gama de medidas de protección".Así, ha citado algunas como la sustitución de jeringuillas o el consumo de metadona por parte de las personas que se inyectan drogas, que hay que seguir manteniendo pero también enfocar el VIH como una infección de transmisión sexual, donde "el preservativo es clave y tenemos que fomentarlo"."De hecho, desde el Ministerio se está planteando la posibilidad de abordar la gratuidad del preservativo porque es clave introducirlo como una medida general de abordaje de las infecciones de transmisión sexual", ha resaltado Del Amo.Ha precisado que es una propuesta que "de momento está muy inmadura" a diferencia de la profilaxis preexposición frente al VIH (la PreEP) cuya financiación lleva mucho tiempo debatiéndose en la Comisión de Salud Pública.Así, ha insistido en que se está abordando desde el departamento que dirige María Luisa Carcedo y que el modelo de financiación es "algo que está en discusión".El jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Santiago Moreno, ha apoyado la propuesta y se ha preguntado por qué no "se nos ocurrió antes regalarle preservativos a todo hijo de vecino".Sobre la PreEP, Del Amo ha destacado que Sanidad trabaja "con el compromiso de avanzar" y ha recordado que está recomendada por ONUSIDA y por todas las agencias internacionales y que España es de "los pocos" países europeos que aún no la ha incorporado a su sistema público de salud."Lo que pasa es que aterrizar la PreEP en un sistema tan descentralizado en el que todas las comunidades tienen voz y voto y capacidad de decidir, tiene que llegar con más consenso y más tiempo y yo soy optimista", ha resaltado del Amo.Por parte del Ministerio hay una "disposición decidida" pero la implementación de este fármaco es competencia autonómica y son las comunidades "las que tienen que estar convencidas y muchas lo están".