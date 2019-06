Ciudadanos rechaza sentarse a negociar con Vox, como le plantea el PP

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha dejado claro que no se sentarán a negociar acuerdos de gobierno con Vox en ninguna mesa "a tres", como le ha planteado el PP este lunes, y ha insistido en que no habrá pactos de gobierno tripartitos tal y como ha decidido la Ejecutiva por unanimidad.



Una respuesta que ha dado Villegas en una rueda de prensa en la sede de Alcalá, al término de la reunión de la Ejecutiva, a la propuesta planteada por el "número dos" popular, Teodoro García Egea, para iniciar ya de manera formal las negociaciones a tres (PP, Ciudadanos y Vox).



Buscarán acuerdos de manera "preferente" con el PP, ha dicho Villegas, y excepcionalmente lo harán con el PSOE siempre y cuando asuman las condiciones programáticas naranjas y rechacen las políticas de Pedro Sánchez.





No hay condiciones específicas planteadas para el PP o el PSOE, ha explicado, aunque dentro de las condiciones que pondrán sobre la mesa sí está incluida su propuesta territorial y la aplicación del 155 si la Generalitat sigue incumpliendo la legalidad.Ningún cambio, por tanto, en la estrategia de pactos que se ha debatido largo y tendido en la ejecutiva, una reunión sobre la que Villegas no ha querido desvelar si ha habido voces contrarias a la dirección en cuanto a intentar pactar con el PP de manera global.Ha asegurado que aún no han empezado a negociar directamente en las comunidades y ayuntamientos dónde Cs es decisivo, como Madrid, Castilla y León, Aragón y Murcia y por eso, ha evitado entrar en posibles aritméticas.Villegas ha reiterado que no se van a sentar con Vox y aunque podría darse la foto de un dirigente de Cs junto a otro del partido de Santiago Abascal o Podemos, ha aclarado que solo será "para explicarle el acuerdo alcanzado", pero no para acordar ningún programa de gobierno.Únicamente hablarían con ellos después para darles los detalles del contenido de los acuerdos que se consigan.