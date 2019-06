Email marketing de forma gratuita

En la actualidad existen muchas alternativas para llevar adelante una campaña de email marketing que se adapte a tus intereses y presupuesto.

Una de esas opciones la representa email marketing plataforma española que ofrece la nueva versión de Mailrelay gratuita, con las virtudes de una plataforma privada, pues que no tendrás límites de envíos al día, sin publicidad incluida, sin funcionalidades limitadas, soporte gratuito por teléfono, ticket y chat incluido, con capacidad para enviar hasta 75.000 emails al mes y que te permitirá gestionar hasta 15.000 contactos al mismo tiempo, y además incluyen la funcionalidad de autorespondedor y la tecnología de smartdelivery.

La tecnología smartdelivery

Como su nombre lo indica se trata de una tecnología de envíos inteligente que hace posible que el contacto con los clientes sean lo más personal posible, además que permite generar estadísticas que ayuda en las evaluación de las campañas realizadas a través de la remisión masiva de correos.

Así mismo, la tecnología gratuita que ofrecen plataformas como las de Mailrelay te permiten hacer Tests A/B de tus newsletters, lo que también es muy importante al momento de mejorar las campañas.

Otras funciones como la de autorespondedores crean mayor cercanía con los suscriptores, porque permite una comunicación fluida, lo que es muy importante para lograr fidelidad por parte de los clientes.

Con este tipo de cuentas gratuitas tendrás la posibilidad de diseñar los emails de una forma sencilla y podrás revisar su contenido antes que los envíes paras que puedas apreciar cómo queda el diseño final. No tendrás complicaciones, sólo debes concentrarte en diseñar un email efectivo y no importa si deseas probar varias veces, puesto al tratarse de una cuenta gratuita esto no te generará gastos adicionales.

Así mismo, podrás personalizar tus emails según al tipo de cliente, ello permitirá que tus campaña sean más efectivas en el sentido que las recibirán sólo los clientes que puedan estar interesados en ellas. Un aspecto positivo adicional es que puedes filtrar los clientes con mayor actividad y centrar las emisiones de los emails a ese grupo.

También te ayuda a proteger la reputación de tu cuenta de emails, puesto que te ayuda a limpiar la base de datos de los contactos de los cuales rebotan los correos, de esa manera puedes estar seguro que no existirán devoluciones repetidas de emails y además podrás evitar que se dupliquen los envios a una misma cuenta.

Plataforma gratis y eficaz

Te preguntarás por qué una plataforma de email marketing con tantas virtudes se ofrece de forma gratuita, la razón es muy clara, esta es la mejor forma que tienen sus proveedores para hacerse publicidad, los usuarios podrán probar una plataforma que les dé muy buenos resultados, lo que no dejará lugar a dudas de la calidad y eficacia de la plataforma, así a medida que vayan creciendo adquirirán con confianza planes que incluyan un mayor número de suscriptores.

La plataforma gratuita es ideal para los que se están iniciando en el negocio de las ventas de servicios o productos, o para aquéllos que quieren probar con esta forma de hacer marketing y que progresivamente observarán que crecen vertiginosamente debido a la eficacia de este tipo de campañas.

Y como si fuera poco, esta plataforma también pone a disposición de sus usuarios los servicios de un soporte técnico para resolver cualquier problema que se te pueda presentar con la plataforma, se trata de un servicio que actúa de forma oportuna, pues entienden que la campaña depende de la entrega de emails y cualquier aspecto que afecte esto debe ser resuelto de forma inmediata.

En definitiva, una buena campaña de email marketing se puede desarrollar fácilmente desde una plataforma gratuita, el éxito depende evidentemente de la calidad del servicio gratuito, pero como has podido leer existen proveedores que ofrecen cuentas gratuitas como la mejor forma de promocionar su servicio, están seguros que una vez que el usuario conozca el servicio y valide su eficacia siempre los va a preferir, por eso anímate y prueba estas plataforma que te darán muchos beneficios.