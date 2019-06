Mueren 19 personas por explosión de coche bomba en norte de Siria

Al menos 19 personas murieron hoy, de ellas 14 civiles y cuatro menores, por la explosión de un coche bomba junto a una mezquita en la ciudad de Azaz, en el noroeste de Siria y fronteriza con Turquía, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



La organización no gubernamental indicó en un comunicado que sobre cinco de los muertos no se ha podido comprobar su identidad hasta el momento por lo que se desconoce si son civiles o combatientes de alguna facción armada que opera en la zona, situada en la provincia noroccidental de Alepo.



Asimismo, el Observatorio señaló que el número de víctimas mortales puede aumentar porque hay heridos en estado grave, aunque no especificó el número de personas que se han visto afectadas por la explosión.





Según la organización con sede en Reino Unido pero con una amplia red de colaboradores sobre el terreno, un coche bomba explosionó en el momento en el que los fieles salían de la mezquita tras el rezo del "tarauih", que se celebra por las noches durante el mes sagrado musulmán de Ramadán, después de la ruptura del ayuno diurno obligatorio.El templo se sitúa cerca del mercado de Al Hadadín, en el centro de Azaz, ubicada en el norte de Alepo, agregó el Observatorio.La zona está en manos de facciones sirias opositoras al Gobierno de Damasco y de las fuerzas turcas que intervinieron en 2016 en esta área próxima a la frontera de Turquía para expulsar a las milicias kurdosirias consideradas terroristas por Ankara.Las tropas turcas tienen presencia en la franja fronteriza que va desde Azaz a Yarabulus, en el norte de Siria, y desde 2018 también controlan el cantón kurdo de Afrín, situado en la misma región de población mixta árabe-kurda.