La tercera víctima del accidente de Reyes, muy grave pero no ha muerto

Juan Manuel Calderón, primo de José Antonio Reyes, que resultó herido en el accidente de tráfico en el que esta mañana murió el futbolista utrerano, no ha fallecido, como se había informado inicialmente, y permanece muy grave en la UCI del hospital Virgen del Rocío de Sevilla al que fue trasladado con quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo.



Fuentes del Sevilla FC, club que en un principio comunicó en su cuenta de Twitter la muerte de este familiar de Reyes, han informado a Efe de que el joven está vivo aunque su estado es muy grave, lo que también ha sido confirmado a Efe por fuentes sanitarias.



En el siniestro han fallecido el futbolista José Antonio Reyes y su primo Jonathan Reyes, de 23 años, cuyos cadáveres, según fuentes del club, serán trasladados al Instituto Anatómico de Medicina Legal situado en el tanatorio del barrio sevillano de San Jerónimo.



Según han informado a Efe fuentes de la Guardia Civil, Reyes, actual jugador del Extremadura pero con una trayectoria en el Sevilla, Real Madrid y Atlético de Madrid, entre otros equipos, conducía un Mercedes S550 Brabus a la altura del kilómetro 18 de la A-376, en dirección a Utrera, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra.



Por causas que se están investigando, el turismo ha sufrido una salida de vía por el margen derecho, ha colisionado contra unos bloques de obra tras lo que el vehículo ha volcado y se ha incendiado.



El accidente ha tenido lugar sobre las 11.40 horas en una recta de la citada autovía y no ha habido ningún otro vehículo implicado por lo que no se descarta un exceso de velocidad o una distracción del conductor.



Las mismas fuentes de la Guardia Civil han precisado que el joven fallecido viajaba en el asiento trasero del vehículo, detrás de Reyes, mientras que el herido grave ocupaba el lugar del copiloto.



Al lugar del accidente se han desplazado Bomberos de la Diputación, Guardia Civil de Tráfico y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (Epes), que han confirmado el fallecimiento de dos personas a causa del accidente y el trasladado a un centro hospitalario de un tercer ocupante, en estado muy grave, con quemaduras del 60 por ciento de su cuerpo.