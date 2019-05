La OCU pide la retirada de dos cremas solares infantiles

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido la retirada del mercado de las cremas solares Isdin Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ y Babaria Infantil Spray Protector SPF 50+, por ofrecer menor protección de la prometida, de 15 en el caso de Isdin y de 30 en el del Babaria.



La OCU ha hecho un análisis comparativo de 17 cremas solares con factor de protección muy alto y en formato de pulverizador y en todos los productos analizados el factor de protección anunciado se corresponde con la protección real que ofrecen, salvo las citadas de Isdin y Babaria.



En el caso de Isdin, el factor de protección real frente a los rayos UVB es de 15 -medio- y no muy alto, mientras que la crema de Babaria da una protección alta de 30 y no "muy alta".



Tras conocer esta información Isdin ha emitido un comunicado en el que niega que sus productos solares tengan menos protección de la que se indica y asevera que, pese a haber solicitado a la OCU el estudio en el que supuestamente se obtuvo un SPF y un UVA-PF inferior al indicado en el etiquetado, no ha obtenido respuesta.



"El Factor de Protección Solar (SPF) y el UVA-PF, se corresponden absolutamente con los resultados arrojados por estudios realizados por entidades de certificación especializadas, independientes y de gran prestigio", asegura la compañía, que aporta datos de los citados estudios.



La OCU ha solicitado que se dejen de comercializar ambos productos y también que los usuarios dejen de utilizarlo, dado el riesgo potencial que tiene aplicar una crema con una protección inferior a la esperada.



Asimismo, ha enviado los resultados de su comparativa a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para que haga las "comprobaciones necesarias".



Según la organización, la crema Garnier Delial Sensitive Advanced Bruma Antiarena es la que obtuvo mejor puntuación en su análisis, mientras que Cien Sun Spray Solar Infantil de Lidl demostró ser la mejor en relación calidad precio.



La OCU ha insistido en que no es necesario adquirir los productos más caros para una protección adecuada y ha recordado que las cremas solares han de aplicarse cada dos horas y de manera generosa.

SANIDAD PIDE EL ESTUDIO

La Agencia Española del Medicamento (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha solicitado a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el estudio completo sobre cremas solares que ha realizado y por el que ha pedido este jueves la retirada de dos productos.



En concreto, según fuentes de Sanidad, la Aemps ha pedido a la OCU "el estudio completo que describa claramente la metodología utilizada en los ensayos que han llevado a cabo para determinar el factor de protección de los productos en cuestión".



Además, la agencia ha pedido a las empresas de los productos afectados los estudios que han elaborado igualmente para determinar el factor de protección.



Una vez se disponga de todos los estudios completos, la Aemps "realizará una valoración de los mismos", según las mismas fuentes.



Babaria ha expresado su "total disconformidad" con el estudio de la OCU, que considera que "en absoluto se corresponde con la realidad del mismo y su etiquetado, y que, como el resto de productos de la empresa, está sometido a exigentes controles de calidad y seguridad".



Además, ha anunciado que se reserva cuantas acciones sean pertinentes para la defensa de su reputación comercial, que, a su juicio, se ha visto atacada sin fundamento alguno por la información de la OCU.



Isdin había emitido ya un comunicado en el que negaba que sus productos solares tengan menos protección de la que se indica y asevera que, pese a haber solicitado a la OCU el estudio en el que supuestamente se obtuvo un SPF y un UVA-PF inferior al indicado en el etiquetado, no ha obtenido respuesta.



Además de la agencia, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid se ha preocupado por este asunto y lo ha hecho "ante una denuncia tan sensible en los momentos en que se hace próximo a periodos vacacionales, que podría generar alarma social en la población y en concreto en la infantil, como más sensible".



El Colegio ha asegurado que se ha puesto en contacto con la OCU para solicitarles el informe que da soporte a las afirmaciones hechas públicas en medios de comunicación, y ha mantenido que la organización le ha negado copia del mismo "alegando que el análisis técnico es de uso interno".



Por ello, y "por la referencia informativa" que ha recibido de Isdin, al Colegio le parecen "creíbles los estudios independientes presentados por dicho laboratorio que acreditan el índice protector del producto".



Según el Colegio, Isdin le ha comunicado que los informes que acreditan que el índice protector "es correcto se han puesto en conocimiento de la OCU quien, al parecer, no los ha tenido en cuenta".



También se ha pronunciado sobre este tema la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), que ha advertido a la OCU que no tiene ni el "conocimiento científico" ni el "personal cualificado" para hablar de protección solar de las cremas solares infantiles y que sólo la Aemps puede hacerlo.



Para Stanpa, el estudio elaborado por la OCU "no cumple ninguno de los requisitos de la investigación científica actual".



"No indica dónde se ha realizado ni quien es el equipo investigador, ni describe la metodología seguida"; tampoco "han utilizado metodologías contrastadas" ni han tenido en cuenta "todos los métodos de experimentación necesarios para realizar conclusiones que puedan servir de guía de uso para los consumidores", ha zanjado.



Los resultados arrojados por la OCU deberían ser contrastados en varios laboratorios con las diferentes fórmulas testadas, en su opinión.



"Acusar injustificadamente de que un producto no cumple con pruebas realizadas en un solo laboratorio del que se desconoce la metodología seguida y las condiciones del ensayo, es grave e insuficiente para asegurar tal afirmación", concluye Stanpa.