Una familia jiennense cambia el hospital por unas vacaciones en Ibiza

Por tercer año consecutivo, la ONG ibicenca Proyecto Juntos ha invitado a doce familias con niños hospitalizados de larga duración a pasar unas jornadas de descanso en Ibiza y Formentera con el objetivo de cambiar sus camas de hospital por un entorno lúdico como parte de su terapia. En esta ocasión, Jesús y su familia han participado en estos días de desconexión junto a Irene Villa, que ha ejercido de embajadora de excepción. En este sentido, tanto el pequeño, como sus padres han vivido la experiencia con gran ilusión ya que desde el niño tenía 4 años la familia no había podido tener un tiempo para salir de vacaciones.

Carlos Ramón, fundador de la ONG, ha asegurado que han sido unos “días mágicos” en los que los niños y los adultos se “han dado un respiro en su rutinas de hospital olvidándose de los tratamientos que muchos ya han vuelto a reiniciar cargados de energía”. Por su parte, Irene Villa, que se ha trasladado a Ibiza apenas unos días después de la última de las tres operaciones a las que se ha sometido, ha afirmado emocionada que el sentimiento que ha reinado estos días es el de superación: “Conocer familias volcadas por completo en sus hijos y comprobar de nuevo que el espíritu de superación, el optimismo y la fe ayuda a vencer cualquier dificultad”. Alrededor de 50 participantes han tenido la oportunidad de llegar hasta las islas para rodearse de una naturaleza única, disfrutar una agradable estancia en el Hotel Playasol Riviera y realizar diversas actividades como hípica, surf, carreras en monopatín, clases de golf, taller de grafitis, senderismo o juegos de arena.

Historias de superación y lucha

Con casi nueve años, el jiennense Jesús lleva luchando contra la leucemia desde septiembre de 2014. Dos trasplantes de médula después y un ensayo clínico que le llevó desde Madrid al hospital de Sant Joan de Déu en la ciudad Condal han conseguido frenar el avance de un diagnóstico que en principio se preveía optimista pero que se ha alargado más de cinco años.

Entre las doce historias que han compartido ocio y diversión estos días también está la de Yago y su familia. El pequeño, también conocido como el “niño Burbuja”, fue hospitalizado con 6 meses y no pudo pisar la calle hasta los 5 años. Una vez finalizado el tratamiento y pudo salir a la calle por primera vez, ya había pasado un lustro y nunca había visto una hormiga o se había mojado bajo la lluvia como el resto de niños.

Para Guillermo ha sido una «bomba de oxígeno», tal y como cuenta María Jesús, su madre. Este joven de 17 años está recibiendo tratamiento en el Hospital 12 de Octubre de Madrid para frenar un tumor en el fémur que fue diagnosticado hace un año. Guillermo además de viajar con sus hermanos y padres ha venido con otros tres adolescentes y sus familias con los que comparte enfermedad en el hospital madrileño. Estos días ha podido contrarrestar los días tristes de tratamiento con divertidas anécdotas, risas y complicidad junto a sus compañeros de planta. Y no solos los chicos han disfrutado estos momentos, para María Jesús, la madre Guillermo, estos días le han servido para valorar las cosas que antes de la enfermedad no tenían trascendencia: «antes era feliz y no lo sabía», ha confesado durante estos días de respiro.

Programa y colaboradores

La tercera edición del Descanso del Guerrero crece en número de participantes y número de empresas colaboradoras. En este sentido, Carlos Ramon ha destacado la importancia de contar con empresas locales y nacionales “que apoyen iniciativas como la nuestra”. “Sé a ciencia cierta que no solo es un proyecto de Responsabilidad Social Corporativa, sino que el conocer en persona a las familias y los pequeños es fuente de energía y una experiencia memorable para todos nuestros colaboradores”.

El programa inició el jueves cuando acudieron al colegio Santa Gertrudis, donde tres adolescentes tratados en el 12 de Octubre contaron sus experiencias a los benjamines de las aulas de educación Infantil. Después visitaron las cuadras Es Puig, para más tarde acudir a Cala d'Hort, donde comieron en el restaurante El Carmen y posaron para la cámara del fotógrafo Daniel Balda. Por la tarde acudieron a un taller de grafitis con Jerom en el Ocean Drive.

El sábado la jornada comenzó con clases de surf en Surf Lounge Ibiza, visita a Dalt Vila por la tarde y espectáculo en Heart Ibiza, una colisión creativa entre arte, gastronomía y música. El domingo viajaron a la isla vecina de Formentera; y el lunes despidieron la experiencia con clases en Golf Ibiza y una excursión a Platges de Comte.

Las familias se han alojado la cadena hotelera Playasol Ibiza Hotels y se han traslado por las islas con la colaboración de Dipesa Group, Iberia Express y Fundación Balearia. En total 16 empresas han garantizado el bienestar y las comodidades de las familias.