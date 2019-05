Imserso: se suspende provisionalmente la licitación del programa

El Tribunal Administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda ha suspendido la licitación del programa de turismo social 2019 aceptando las medidas cautelares y provisionales solicitadas por el sector hotelero en su recurso, ha informado este jueves la patronal hotelera CEHAT.



Los hoteleros habían recurrido el programa de viajes para el Imserso al entender que suponía perjuicios de "difícil o imposible reparación" para el sector, por lo que reclamaban suspender cautelarmente el procedimiento de contratación.



En un comunicado, los hoteleros españoles se han mostrado satisfechos con esta resolución preliminar, y esperan poder reunirse con los responsables de Turismo y de Sanidad y Asuntos Sociales para poder consensuar una salida a este problema que pueda satisfacer a todos los implicados.





Además, han subrayado que con esta resolución no se licitará el programa a ninguno de los aspirantes hasta que el propio tribunal resuelva sobre el fondo del asunto, y ha recordado que la estimación de la medida cautelar por parte del Tribunal no condiciona el resultado del procedimiento.Los hoteleros españoles presentaron el pasado 8 de mayo la impugnación de los pliegos del Programa de Vacaciones de Mayores del Imserso, una decisión que ya habían anticipado a finales de abril al considerar que tal y como estaban planteados lesionaban gravemente sus intereses, les "ataba de pies y manos" y sumía en la "ruina" al sector para los próximos cuatro años.Según los cálculos de CEHAT, 350 hoteles y 12.000 trabajadores podían verse afectados por esta situación."El Estado hace un negocio redondo" con los paquetes de vacaciones del Imserso, ya que "porque cada euro que invierte recupera 1,5 euros" en concepto de Seguridad Social, retención de IRPF, IVA o prestaciones de desempleo no pagadas, tal y como detalló recientemente la patronal en un informe propio.Tanto CEHAT como las asociaciones hoteleras Hosbec y Aehcos reclamaban que el nuevo pliego recogiera la realidad de los establecimientos hoteleros, es decir, su esfuerzo inversor (sólo en Benidorm son más de 150 millones de euros en reformas y actualización de instalaciones) y el compromiso con el empleo estable, así como las importantes revisiones salariales realizadas a todos los trabajadores del sector.El problema de los pliegos, denunciaba el sector hotelero, reside en el propio diseño económico del programa y calcula que, para evitar las pérdidas, el precio por persona y día debería situarse en el entorno de los 25 euros, frente a 22,1 y 22,5 euros.En este sentido, la patronal hotelera apunta que ningún establecimiento hotelero que trabaja en el programa Imserso en las zonas vacacionales percibe cantidades superiores a los 22,5 euros por persona (IVA incluido), en régimen de pensión completa con vino y agua incluido.Un precio, agrega, al que se encuentran todos los establecimientos que trabajan en Andalucía, Murcia, Levante y Cataluña que suponen la mayor parte de la oferta.Las plazas ofertadas en la Costa peninsular y Baleares/Canarias ascienden a 512.700 y a 258.100, respectivamente, sumando un total de 770.000 sobre las 900.000 plazas que han salido a licitación, de la que ya se han abierto los sobres con las ofertas económicas.