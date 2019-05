Moreno garantiza que defenderá el acuerdo sobre reforma financiación

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha garantizado este jueves que defenderá ante el Gobierno central el acuerdo alcanzado en el Parlamento andaluz en la anterior legislatura sobre la reforma del modelo de financiación autonómica porque es "evidente" que esta comunidad está "mal financiada".



Moreno ha respondido de esta forma, en la sesión parlamentaria de control al Gobierno, a una pregunta relativa al sistema de financiación autonómica formulada por Adelante Andalucía, cuya portavoz, Ángela Aguilera, le ha recordado que tiene un "mandato" de la Cámara andaluza y le ha preguntado si lo va a cumplir o va a "ceder" a las "presiones" de las fuerzas centralistas, de las que cree que es "rehén".



"Tenga la completa seguridad de que vamos a trabajar para que esos recursos que necesita Andalucía lleguen lo antes posible", ha recalcado el presidente de la Junta, que ha anunciado que lo primero que va a hacer es "escribir una carta" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para que le reciba cuando sea investido presidente.





"Lo que buscamos son fórmulas que nos permitan una convergencia real con el resto de las comunidades autónomas", ha defendido Moreno, que ha explicado que está esperando a que Sánchez sea investido presidente para poder reunirse con él y hablar de éste y otros asuntos de interés para Andalucía."Porque es evidente que los andaluces están mal financiados por un pésimo sistema aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que se hizo pensando exclusivamente en el interés particular del PSOE", ha señalado.Ha recordado que, efectivamente, en el Parlamento de Andalucía hubo un acuerdo mayoritario (de todos los grupos salvo Ciudadanos) que reclama una financiación adicional de 4.000 millones de euros para Andalucía e, incluso, la entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero, llegó "a hablar de 5.500 millones", por lo que está convencido de que si continúa como ministra de Hacienda "lo hará valer".Para ello, ha abogado por que se convoque "cuanto antes" una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).Ha lamentado que Adelante Andalucía cuestione que el Gobierno andaluz vaya a defender el acuerdo del Parlamento, cuando dicho grupo votó hace sólo dos semanas en contra de considerar "lesivo" el sistema de financiación vigente."Lo que pasa es que están en una competición con el PSOE a ver quién hace una oposición de calibre más grueso", ha ironizado el presidente de la Junta, que ha advertido a Aguilera que "flaco favor" hace a los andaluces con sus intervenciones "incendiarias".La portavoz de Adelante Andalucía ha sostenido que la reforma del sistema de financiación autonómica es una "emergencia" en Andalucía y ha responsabilizado tanto al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como al de Mariano Rajoy de que aún siga pendiente."La reforma es una responsabilidad del Gobierno central pero eso no exonera al Gobierno andaluz, que tiene que ser el que ponga fin al maltrato que padece Andalucía", ha reclamado.Ha subrayado que el Gobierno andaluz tiene un "mandato claro" del Parlamento tras considerar que se está "olvidando" de que incluso el PP apoyó ducho acuerdo, que entre otras cuestiones establece que se ponga fin "a la competencia desleal en materia fiscal entre las distintas comunidades estableciendo mínimo impositivos comunes a todas ellas"."Y eso no se ha hecho", le ha espetado, tras lo que ha reclamado que aclare "qué va a llevar exactamente" a la reunión con Sánchez.Según Aguilera, el presidente de la Junta no tiene "credibilidad" porque es un "rehén político de las fuerzas centralistas" y comparte "el mismo marco centralizador y anti-autonomista"."Se comporta mas como un gobernador en una colonia que rinde vasallaje a un rey en Madrid", ha proseguido Aguilera, que ha sostenido que Moreno no está dispuesto a defender el mandato del pueblo andaluz."Ustedes rompen España con una fiscalidad regresiva que da alas y protege a las rentas más altas ¡eso es lo que verdaderamente rompe España!", ha denunciado en otro momento de su intervención, en la que ha asegurado que a Adelante Andalucía le da igual "qué bombilla luce en la Moncloa, si es roja, azul o fluorescente" porque su formación va a seguir defendiendo una "financiación justa" para los andaluces.