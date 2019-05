Susana Díaz niega el ofrecimiento de Sánchez para el Senado

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha negado este jueves que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le ofreciera presidir el Senado y, al respecto, ha dicho: "Estoy donde quiero estar, en Andalucía, con el apoyo de mis compañeros y con la ayuda del presidente".



En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, ha asegurado que el único ofrecimiento que le ha hecho el secretario general del PSOE es "de colaboración, cooperación, ayuda, confianza y lealtad mutua".



"Y estoy súper agradecida, estoy donde quiero estar, en Andalucía como jefa de la oposición y además de la mejor manera posible, con el apoyo de mis compañeros y con la ayuda del presidente, que eso es muy importante para recuperar el proyecto de Andalucía", ha remachado.





Ha insistido en que lo que le ha ofrecido Sánchez ha sido "lealtad, trabajo y compromiso conjunto para volver cuanto antes al Gobierno de Andalucía"."Lo que se ha dicho en las últimas horas no es cierto, no ha habido ningún ofrecimiento de cargo público", ha proseguido Díaz, que ha apostillado: "¿Le parece poco que el presidente del Gobierno me ofrezca la ayuda, la colaboración y la lealtad mutua para que cuanto antes, por el bien de nuestro país, de Andalucía, volvamos al Gobierno de esta tierra?".Ha resaltado, en este sentido, que está "profundamente agradecida a Pedro" y que se siente "contenta".Preguntada si habrá integración en la configuración de las diputaciones provinciales que presidirá el PSOE en Andalucía, ha dicho que eso "no toca ahora", sino la conformación de los gobiernos locales: "Vamos paso a paso".Sobre los posibles pactos en los ayuntamientos, ha explicado que la única "línea roja" es que el PSOE no va a negociar con la extrema derecha ni con el PP porque están en las "antípodas ideológicas"."A partir de ahí, queremos que el resultado de la configuración de los ayuntamientos responda a lo que han votado los ciudadanos, que han votado con mucha claridad, casi el 37 por ciento de los andaluces han votado al PSOE, que ha ganado en 690 municipios y eso se tiene que reflejar", ha recalcado.