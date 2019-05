De la Torre insiste en que "la pelota está en el terreno" de Cs

El alcalde de Málaga en funciones y candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, ha insistido este jueves en que "la pelota está en el terreno del grupo Ciudadanos (Cs)" para comenzar a hablar y llegar a cerrar un acuerdo para conformar gobierno.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que no hay ninguna novedad en relación con lo informado este pasado miércoles, donde aseguró que esperaba hablar con la formación naranja para llegar a un acuerdo, después de que Cs "despejara el camino".

Ha explicado, de igual modo, que desde las declaraciones que realizó este pasado miércoles hasta este jueves "no ha habido ninguna novedad", recordando que no habido ningún nuevo contacto con el candidato de Cs a la Alcaldía, Juan Cassá, y que quedaron en que el grupo Ciudadanos "tomaría contacto con nosotros" y "no ha habido ninguna novedad".

De la Torre aseguró el miércoles que "lo que queda es que el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento tome contacto con nosotros cuando tenga las instrucciones o el camino establecido desde Madrid", al ser el comité nacional de pactos creado por la formación naranja el que decidirá sobre las alianzas.