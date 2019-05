Las oficinas, un escollo para el ERE de Banco Santander

Nuevo paso en el proceso de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por el Banco Santander. El banco que dirige Ana Botín ha lanzado una oferta para las oficinas de la entidad bancaria que no ha terminado de calar entre los trabajadores. En en esa línea se ha mostrado el sindicato CCOO, que busca unas condiciones parecidas a las que afectó a los servicios centrales en 2017, según relata El Independiente.

Cabe recordar que el banco español lanzó hace algunas fechas su propuesta de ERE tras informar a los sindicatos de su intención de recortar más de 3.700 empleos y suprimir unas 1.150 oficinas en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la entidad acometerá por las duplicidades en la red de oficinas tras la adquisición de Banco Popular.

“Nos están diciendo que en este proceso van a salir muchas más personas -el triple que el año pasado- y que no pueden permitirse llegar al 80%, pero mejorar las condiciones es nuestra prioridad. Les hemos dicho que no habrá acuerdo si no mejoran el ERE y está prevista una reunión el 30 de mayo para seguir negociando”, apuntan fuentes sindicales en el medio digital.

Reuniones

En la primera reunión del periodo formal de negociación del ERE, la entidad ha anunciado a los sindicatos que ha contratado a una empresa del grupo Adecco especializada en recolocaciones para ofrecer un nuevo puesto laboral a quienes deseen seguir trabajando tras dejar de formar parte de la plantilla del Santander. El programa contratado por el banco tendrá una duración ilimitada hasta alcanzar la recolocación de todos los empleados que lo soliciten y la consolidación en el nuevo puesto de trabajo.

En el pasado, el Santander también recurrió a la misma empresa de recolocación para buscar empleos a los afectados por sus planes de ajuste de plantilla, pero este plan es "mucho más ambicioso".