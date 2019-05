Maroto: si hay acuerdos con Cs los gobiernos no incluirán a Vox

El vicesecretario general de Organización del PP, Javier Maroto, ha señalado este viernes que si hay acuerdos con Ciudadanos para gobernar en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, esos Ejecutivos serán de PP y Ciudadanos, es decir, no incluirían a Vox. No obstante, ha pedido al partido de Albert Rivera que se siente a negociar porque eso no supone asumir los postulados de Vox.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maroto ha explicado que su prioridad es pactar gobiernos de coalición con Ciudadanos, que estén basados en programas de centroderecha y que permitan desarrollar políticas contenidas en el programa del PP.

A juicio de Maroto, las posibles reticencias de Ciudadanos para alcanzar pactos con el PP, aduciendo que podrían entrar en gobiernos miembros del partido de Santiago Abascal, parten de una premisa que "no se ajusta a la realidad". "Si hay un gobierno de coalición de centroderecha e incorpora a Ciudadanos habrá que atender a sus razones. Un gobierno con Ciudadanos, lo dicen ellos, será una coalición de Ciudadanos y PP", ha recalcado.

De esta forma ha enfriado la posibilidad de que Vox entre en ejecutivos regionales y municipales, pero ha instado a Ciudadanos a sentarse a negociar, ya que eso no significa "asumir los postulados del otro". Y ha puesto como ejemplo que el líder del PP, Pablo Casado, se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque sea para constatar sus discrepancias.

"No sentarse significa más gobiernos de izquierda o incluso perder territorios en los que el centroderecha está gobernando", ha argumentado, haciendo una llamada a hacer ese "esfuerzo".

NO VALORA POSIBLE PACTO EN MADRID CON ERREJÓN

Con respecto a la posibilidad de que Ciudadanos pueda llegar a un acuerdo en Madrid con PSOE y Más Madrid, la formación de Íñigo Errejón, el dirigente 'popular' ha indicado que si la formación 'naranja' es capaz de pactar con una "escisión" de Podemos "tendrá que explicarlo".

Sin embargo, Maroto no ve "factible, razonable, ni realizable" ese pacto. "No criticaré algo que no se va a producir en ningún caso", ha señalado el dirigente del PP.

Asimismo, después de que el candidato apoyado por Ciudadanos en Barcelona, Manuel Valls, se haya ofrecido a apoyar a Ada Colau para evitar un alcalde independentista en la ciudad condal, Maroto ha evitado pronunciarse, insistiendo en que Ciudadanos tendrá que ver si "le pasa factura" este movimiento.