"la Caixa" beca a 11 andaluces para cursar posgrados en el extranjero

Sus Majestades los Reyes de España presidieron este martes en CaixaForum Madrid la entrega de las becas de ”la Caixa” a los 120 candidatos seleccionados en la convocatoria del año 2018 para cursar estudios de posgrado en el extranjero.

Necesitamos líderes inteligentes pero con alma. Hay que trabajar por el bienestar del conjunto de la sociedad

Se trata de la trigesimoséptima edición del programa. El acto también ha contado con la asistencia de Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España en funciones y de Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, y Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

Durante su intervención, el Presidente de “la Caixa”, Isidro Fainé, señaló que “además de personas con talento y visión global, necesitamos mentes responsables que se pregunten por la dimensión social de su especialidad. Necesitamos líderes inteligentes pero con alma. Hay que trabajar por el bienestar del conjunto de la sociedad. Y hay que hacerlo con la energía inagotable que supone sentirse útiles para los demás”. “El éxito no sólo residirá en los logros académicos sino también en la bondad y la nobleza de cada acción que hagan para conseguirlos”, concluyó Fainé.

Julia del Amo, becaria del Reino Unido en 1995, se ha dirigido a los asistentes en representación del colectivo de exbecarios de ”la Caixa”. Esta licenciada en Medicina y Cirugía tiene más de 25 años de experiencia en el campo del VIH, que abarcan la asistencia clínica, la gestión técnica desde la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (cargo que ocupa en la actualidad), la docencia universitaria, la evaluación científica y la investigación en epidemiología y salud pública, siempre enmarcada en la disminución de las desigualdades en salud en función del origen, raza o etnia, género y posición socioeconómica. Del Amo posee una sólida trayectoria de investigación, con colaboraciones nacionales e internacionales, y como investigadora cuenta con más de 220 artículos científicos y tres sexenios de investigación.

La distribución de las 120 becas concedidas en esta edición ha sido la siguiente:

Becarios 2018 Programa Becas

concedidas Europa 65 América del Norte y Asia Pacífico 55 TOTAL 120

La edad media de los becarios en esta convocatoria es de 26,08 años, y por sexos, el 45 % son mujeres y el 55 % son hombres.

En la convocatoria del año 2018 se han concedido becas a candidatos de 25 disciplinas distintas. Las más representadas fueron las ingenierías y tecnologías (32), economía y empresa (14), ciencias médicas y de la salud (11), relaciones internacionales (8), ciencias de la vida (6), artes visuales (5), derecho (5) y física (5). Además, por tipología de estudios, 83 alumnos reciben la beca para cursar un máster, 31 para un doctorado y 6 para una estancia de investigación.

Con respecto a la procedencia de los becarios, la promoción del año 2018 comprende a estudiantes de 34 provincias españolas y de 4 países extranjeros (Estados Unidos, Venezuela, Grecia y Perú). Barcelona y Madrid, con 32 y 20 becarios, respectivamente, encabezan la lista de provincias con mayor número de estudiantes, seguidas por Valencia (5), Asturias (4), Lleida (4), Sevilla (4) y Vizcaya (4).

11 estudiantes andaluces

MARÍA DELGADO PÉREZ ha destinado su beca “la Caixa” a la realización de un máster en Gestión Cultural y de Industrias Creativas en la École des Hautes Études Commerciales de Paris. Nacida en Sevilla y graduada en Estudios de Cine por la Queen Mary University of London con un trabajo final de carrera sobre la industria cinematográfica andaluza, ha colaborado como periodista cultural en el magazine digital Genteventos, en la productora Suroeste Films como coordinadora de producción en títulos como Señor dame paciencia o Jaulas. Actualmente compagina su máster con su colaboración con la compañía de teatro musical Backstage.

JUAN LUIS GAMELLA MARTÍN ha destinado su beca “la Caixa” a la realización de un máster en Robótica, Sistemas y Control en la Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Suiza) con el objetivo de dar el siguiente paso hacia una carrera en investigación en el área de robótica e inteligencia artificial. Nacido en Granada y graduado en Matemáticas y en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, ha desarrollado su carrera profesional en la start-up madrileña Coowry, construyendo un medio de pago global para proporcionar herramientas financieras a la población no bancarizada de los países en vías de desarrollo.

BERNARDINO LEÓN REYES ha destinado su beca “la Caixa” a la realización de un máster en Política, Violencia y Crimen en la University of Oxford. Nacido en Atenas, pasó parte de su infancia en Málaga. Se graduó en Filosofía y Sociología por la Université Paris-Sorbonne- Paris IV y máster en Teoría de las Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science, donde se ha especializado en aproximaciones críticas a los estudios de conflicto y seguridad. Durante ese período pasa a formar parte del consejo editorial de la prestigiosa revista académica Millennium: Journal of International Studies. Ha ampliado su formación académica con una estancia de investigación en el think tank Delma Institute de Abu Dabi y con el curso Transdiciplinary Approaches to (In)security en el King’s College of London.

JOSÉ RAMÓN LUQUE REYES cursa un máster en Gestión de Datos Agroalimentarios en el Institut Polytechnique UniLaSalle (Francia) gracias a su beca “la Caixa”. Nacido en Écija (Sevilla) y graduado y máster en Ingeniería Agrónoma por la Universidad de Córdoba, ha ampliado su formación con estancias académicas en Bulgaria, Chile, Australia y Paraguay, donde realiza un proyecto de investigación en una comunidad rural agroecológica en el ámbito de la cooperación al desarrollo. También ha trabajado ayudando a medianos agricultores en la gestión de sus explotaciones mientras se especializa en el análisis de datos agroalimentarios.

ESPERANZA MARTÍN LÓPEZ ha obtenido una beca “la Caixa” con la que cursa un doctorado en Interpretación Piano en la Hochschule für Musik und Theater München (Alemania). Nacida en Málaga y graduada en Interpretación Piano por el Conservatorio Superior de Música de Aragón, ha ampliado su formación con la realización de un máster artístico por la Hochschule für Musik und Theater München, y con estudios en Santa María del Paular, la Escuela Presjovem y el festival Pianosfest in the Hamptons. Ha tocado tanto como solista como con orquesta y es muy activa en el ámbito de la música contemporánea, colaborando con el Ensemble Oktopus.

JAVIER MORENO RIVERO ha obtenido una beca “la Caixa” con la que cursa un doctorado en Lingüística en la University of Cambridge. Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) y graduado en Traducción e Interpretación por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ha ampliado su formación en la Université de Rouen (Francia) y en la de New Mexico State University (Estados Unidos). También tiene un máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Instituto Cervantes, y un máster en Traducción Institucional por la Universidad de Alicante. Ha trabajado como docente de español y traducción en Edimburgo, Sheffield y California y como investigador en el Institute of Modern Languages Research y el Institute of Advanced Legal Studies de la University of London. Actualmente es investigador en el departamento de Lingüística Teórica y Aplicada de la University of Cambridge y forma parte del consejo editorial de International Journal for the Semiotics of Law y de The Journal of Law and Language.

JESÚS OLIVARES GUERRERO ha obtenido una beca “la Caixa” con la que cursa un máster en Política Europea y Sociedad en la University of Oxford centrado en la investigación del populismo y el análisis de riesgos políticos. Nacido en Jaén y graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada, ha ampliado su formación en la University of California Davis, donde trabajó como asistente de investigación para la consultora Revolvis Public Affairs y para el Partido Demócrata durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016. También ha trabajado en la agencia de publicidad The Community (Miami), coordinando campañas publicitarias para Verizon, Apple y Google. Actualmente lo hace en el gabinete de comunicación de la farmacéutica Merck en Madrid.

JULIA PONCE DÍAZ ha destinado su beca “la Caixa” a la realización de un máster en Dirección de Cine en el American Film Institute of Los Angeles. Nacida en Sevilla y graduada en Periodismo y en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III, ha completado su formación con una estancia en la University of California Los Angeles, dónde cursa cine, y en la Roosevelt University (Chicago), donde realiza un grado en Periodismo, especializándose en Política Norteamericana y Escritura Creativa. Ha trabajado junto al director cinematográfico Francis Ford Coppola en el proyecto experimental Distant Vision, ha dirigido numerosos cortometrajes y colabora como escritora y ensayista para la revista Mouthwash Magazine.

CLAUDIA ROBLES GARCÍA ha obtenido una beca “la Caixa” con la que cursa un doctorado en Economía en la London School of Economics and Political Sciences. Nacida en Granada y graduada en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, ha completado su formación con la realización de un máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros de Madrid, y centra su doctorado actual en su especialización en el área de Organización Industrial y Finanzas.

ÁLVARO ROMERO CALVO cursa un doctorado en Ingeniería Aeroespacial en la University of Colorado Boulder (Estados Unidos). Nacido en Granada y graduado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de Sevilla, ha trabajado en el proyecto Drop Your Thesis! de la Agencia Espacial Europea recopilando y analizando información de interés científico y tecnológico sobre la dinámica de los ferrofluidos en microgravedad; en el diseño del sistema térmico y el análisis de misión del CubeSat italiano ADAA AlSat#1; en el desarrollo de los sistemas de control de actitud del proyecto LUMIO; en la NASA Space Apps Challenge, estudiando la viabilidad de un nuevo concepto para la detección e inspección de colisiones de basura espacial en órbita; o en el proyecto ANVIL, desarrollando y aplicando nuevos algoritmos para el estudio de la variabilidad cardíaca (HRT). Actualmente cursa una doble titulación de máster en Ingeniería Aeronáutica y Espacial en el Politecnico di Milano (Italia).

ANA ISABEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ ha obtenido una beca “la Caixa” con la que cursa un máster en Investigación en Neurociencia en la University College of London. Nacida en Sevilla y graduada en Biomedicina Básica y Experimental por la Universidad de Sevilla, ha ampliado su formación con una estancia en el Center for Development Neurobiology del King’s College of London y en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, donde realizó su trabajo de fin de grado experimental en un laboratorio de neurociencia.

Un programa de referencia

El Programa de Becas de ”la Caixa” es un referente entre la comunidad universitaria. Distintos aspectos lo hacen especialmente valioso para los estudiantes:

Es el programa que convoca un mayor número de becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero.

Las becas ”la Caixa” están abiertas a todas las disciplinas de estudios.

El programa cubre la totalidad del coste de la matrícula y un estipendio mensual en la moneda del país de destino. Además, las becas de ”la Caixa” se hacen cargo de los gastos de desplazamiento y de un curso de orientación, gracias al cual los estudiantes de cada promoción tienen la oportunidad de establecer vínculos personales y académicos antes de incorporarse a sus respectivas universidades.

Todos los becarios de ”la Caixa” forman parte de la Asociación de Becarios de ”la Caixa” (http://www.becarioslacaixa.net). Este colectivo, formado por más de 4.700 personas altamente formadas en todas las disciplinas gracias a una beca de ”la Caixa”, se ha convertido en un clúster de excelencia y en una referencia académica y profesional tanto en España como en el extranjero.

Selección en régimen de concurrencia competitiva

A esta edición de las becas de ”la Caixa” se han presentado 1.226 estudiantes, y 120 de ellos han obtenido becas, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva. Las solicitudes deben superar una primera fase de evaluación mediante el sistema de revisión paritaria (peer review), y aquellas que reciben las mejores calificaciones son convocadas a una entrevista personal.

En el proceso de selección intervienen profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de procesos de evaluación. Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y nivel de exigencia de los procesos de selección garantizan que los candidatos finalmente seleccionados acreditan unos niveles de excelencia sobresalientes. La eficacia del sistema se traduce, de hecho, en el éxito de los becarios de ”la Caixa” en la consecución de admisiones en las mejores universidades del mundo.

Tres décadas apostando por el futuro de las nuevas generaciones

Desde el inicio del Programa de Becas de posgrado internacional, en el año 1982, hasta la convocatoria del año 2018, ”la Caixa” ha destinado una inversión acumulada de 161,9 millones de euros a la formación de 3.335 estudiantes españoles en el extranjero. En su primer año, el programa contó con una dotación de 368.000 euros. La inversión por parte de ”la Caixa” en la convocatoria del año 2018 ha sido de 10,3 millones de euros.

Estados Unidos es el país que ocupa el primer lugar en becas concedidas a lo largo de la historia del Programa de Becas de ”la Caixa”, con 1.550 becarios. Le siguen el Reino Unido, Alemania y Francia, países que han acogido a 656, 468 y 330 becarios de ”la Caixa”, respectivamente, entre 1982 y 2018.