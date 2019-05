Page ve muy "contundente" la caída de Podemos C-LM

El presidente de Castilla-La Mancha en funciones, Emiliano García-Page, ha calificado la "caída" de Podemos como "global en toda España" remarcando que en su región ha sido "enormemente contundente", tras la dimisión en bloque del Consejo Ciudadano de Podemos, al tiempo que se ha preguntado si los dos miembros de la formación morada que estaban en su gobierno también formalizarán su renuncia por "coherencia".

"A mí como presidente no me han puesto a disposición los dos cargos que ocupan en el Gobierno de Castilla-La Mancha, no se si lo harán por coherencia", ha expresado García-Page en una entrevista a Espejo Público, recogida por Europa Press.

Por ello, ha señalado, en relación a Podemos, que han querido vender "que apoyaban al PSOE", y ha sido "todo lo contrario", porque "todo el mundo" lo que ha visto era que se apoyaban "en el PSOE".

De la situación de Podemos a nivel nacional, ha mencionado el riesgo que supone pasar de presentarse como un movimiento espontáneo que huía de la idea más tradicional de partido a ser un partido con columna vertebral, porque finalmente, la formación de Pablo Iglesias se enfrentará a partir de ahora a "abordar una situación interna muy conflictiva", con "luchas internas de poder".

"Le pasa a las esponjas, pueden empapar agua de muchos sitios pero si alguien las aprietan puede salir disparada en todas las direcciones", ha señalado García-Page haciendo un símil con la formación morada de Iglesias.

GOBERNAR DE PLENO DIÁLOGO

Tras sus resultados de mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, García-Page se ha comprometido en poner su empeño en esta legislatura en gobernar en pleno "diálogo, sin aplastar a nadie y sin ser torticero con nada, sin retorcer las mayorías" para dejar claro que la estabilidad "es un valor esencial".

Una situación distinta a la vivida en su anterior mandato con el apoyo de Podemos, en la que ha tenido que "implorar, pactar o estar sometido a algún chantaje", ha afirmado, mostrando su tranquilidad de poder gobernar "sin matices" en los próximos cuatro años.