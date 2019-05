La justicia sueca rechaza aplazar vista en caso Assange

La justicia sueca rechazó hoy aplazar la vista fijada el próximo lunes para tratar la orden de detención por supuesta violación contra el fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, por problemas de salud del periodista australiano.



Así lo confirmó hoy a varios medios de este país escandinavo el abogado en Suecia de Assange, Per E. Samuelson, que había pedido el lunes el aplazamiento por el estado de su defendido.



Según declaró Samuelson a la emisora pública Radio de Suecia, el periodista australiano ha sido ingresado en el centro hospitalario de la prisión de máxima seguridad británica a la que fue trasladado tras su arresto el mes pasado por la fuerza en la embajada de Ecuador en Londres, al retirarle Quito el asilo diplomático.





"En su estado no es posible mantener una conversación normal con él", aseguró Samuelson, que el viernes pasado lo visitó en prisión y no quiso revelar más detalles.La Fiscalía sueca decidió hace dos semanas reabrir el caso, cerrado en 2017 por la imposibilidad de lograr avances tras refugiarse cinco años atrás Assange en la legación ecuatoriana.La decisión fue justificada por el cambio en la situación legal del periodista y porque los tribunales suecos han concluido en varias ocasiones que las sospechas contra él son verosímiles.Assange fue condenado recientemente por un tribunal británico a 50 semanas de cárcel por violar las condiciones de libertad condicional en 2012 y espera a que Reino Unido decida sobre una petición de extradición a Estados Unidos por filtrar documentos secretos en WikiLeaks y otra hipotética de Suecia.El proceso en Suecia se reactivó al pedir una de las denunciantes la reapertura del caso tras la detención en Londres de Assange, a quien Quito le retiró el asilo por haber conculcado supuestamente "convenciones internacionales y el protocolo de convivencia" en la misión diplomática.Tres de los delitos por los que fue investigado Assange en Suecia prescribieron y el de violación lo hará en agosto de 2020.La Fiscalía sueca emitió en noviembre de 2010 una orden de arresto europea contra Assange, que fue detenido un mes después en Londres, y a partir de ahí comenzó un proceso judicial que culminó en junio de 2012, cuando el Supremo reafirmó la extradición a Suecia y el periodista se refugió en la embajada ecuatoriana.El proceso en Suecia contra Assange, que se declara inocente y no ha sido formalmente acusado de nada, ha estado rodeado de polémica sobre la solidez de las denuncias y los motivos de las demandantes, filtraciones a los medios, sustituciones de fiscales y la reapertura de un caso que había sido reducido inicialmente a delito menor.