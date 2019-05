Cultura envía un requerimiento a la SGAE por "incumplimientos graves"

El Ministerio de Cultura y Deporte ha enviado un requerimiento a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) para "corregir los incumplimientos graves" en relación a la modificación de estatutos, elecciones de miembros de la junta directiva y repartos de derechos, al que tendrá que responder en el plazo de cinco días.

Tal y como recuerda el departamento de José Guirao en un documento al que ha tenido acceso Europa Press, se trata de reformas que ya había exigido previamente en anteriores requerimientos y que llevaron a Cultura el pasado mes de febrero a solicitar previa autorización judicial para la intervención temporal de la entidad.

Posteriormente, la junta directiva de la SGAE se reunió el 7 de mayo donde se llegó a una serie de acuerdos relativos al voto electrónico el reparto de derechos de las cantidades correspondientes al periodo del semestre hasta diciembre de 2018, entre otros. Sin embargo, el Ministerio recuerda en el requerimiento que "se mantiene la situación de incumplimiento".

Así, respecto a la elección de miembros a la junta directiva, ha indicado que el 26 de octubre de 2018 se celebraron unos comicios que "no respetaron de forma íntegra" los derechos reconocidos a los miembros de la SGAE. "En la medida que no se tiene constancia de que se hayan celebrado unas nuevas elecciones respetando todos los derechos, se mantiene la situación de incumplimiento".

Además, en este apartado ha reclamado a la entidad de gestión copias de los nuevos reglamentos de voto electrónicos y del informe de la comisión deontológica cuyo contenido fue acatado por la junta directiva ese citado 7 de mayo.

Asimismo, en cuanto a la modificación de estatutos, ha reconocido que se ha aprobado una propuesta de nuevo texto que está pendiente de aprobación por la asamblea general del próximo 24 de junio, por lo que entiende que también sigue siendo un tema pendiente.

Por último, para el reparto de derechos, ha recordado que todavía no existe acuerdo alguno relativo al reparto de junio de 2018, el cual "no fue equitativo y se realizó aplicando un reglamento que no garantizaba que fuese proporcional a la utilización de las obras de los autores".

Sobre el acuerdo del reparto de derechos de diciembre de 2018, ha afirmado que se trata de una medida que "conlleva hacer ajustes al pago" de los que Cultura desconoce "qué medidas se van a llevar a cabo y en qué plazos".

FALTA DE APOYO DEL MINISTERIO

Tras este requerimiento, la SGAE ha recalcado que las demandas "meramente procedimentales" que contiene el mismo han sido resueltas o están en proceso de resolución "en plazos legales" y ha lamentado la falta de apoyo recibida por parte de Cultura.

La entidad ha incidido además en que ha cumplido "escrupulosamente" a la hora de comunicar todas las medidas aprobadas tanto al Ministerio como a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) y "de acuerdo con las normas jurídicas correspondientes". Y ha recalcado, además, que todo ello ha sido "acreditado puntual y fehacientemente ante la Audiencia Nacional".

En la misma línea, ha subrayado que desde la llegada de Pilar Jurado a la Presidencia el pasado mes de febrero la prioridad de la entidad ha sido el cumplimiento de todas y cada una de las medidas exigidas tanto por el Ministerio de Cultura como por la CISAC, la confederación que engloba las entidades de gestión de todo el mundo.

En este sentido, ha recordado que la Junta Directiva de la SGAE culminó el pasado 7 de mayo la aprobación de todas aquellas que dan cumplimiento a los requerimientos del Ministerio de Cultura y de la CISAC, "habiendo dado así todos los pasos posibles para que se ratifiquen los cambios por parte de sus socios en la próxima Asamblea General, tal y como dictan sus Estatutos".

"Este cumplimiento ha sido incluso acreditado, como experto independiente, por la firma Ernst&Young y ha recibido el apoyo de organismos y asociaciones internacionales relevantes", ha apostillado en un comunicado.

Por todo ello, ha lamentado los "muchos" ataques que está recibiendo "en los últimos días" con informaciones "no ajustadas a la realidad" por parte de "diversos agentes que por su condición deberían ser colaboradores" y ha puesto a disposición de los medios de comunicación "toda la documentación remitida al Ministerio por sus Servicios Jurídicos, la Dirección General y la Presidencia de la entidad".

En cualquier caso, la SGAE ha lamentado "la evidente ausencia de un apoyo público" del Ministerio de Cultura a una entidad con 120 años de historia, más de 100.000 socios y más de 500 trabajadores y ha expresado su confianza en que "la responsabilidad y el cumplimiento acreditados en este periodo serán finalmente reconocidos por todos los organismos implicados y por los socios de la entidad".