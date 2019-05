Irán pide a Trump mostrar sus intenciones reales con acciones

El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, ha dicho que "las acciones y no las palabras" mostrarán las intenciones reales del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien reiteró que Irán no busca tener armas nucleares.



Zarif respondió así a declaraciones hechas el lunes por Trump, quien afirmó en Tokio que Estados Unidos "no busca un cambio de régimen" en Irán, sino que quiere que "no haya armas nucleares".



"Hace mucho tiempo que el ayatolá Ali Jameneí dijo que no estamos buscando armas nucleares, emitiendo una fetua (edicto religioso) para prohibirlas", escribió Zarif en las últimas horas en su cuenta de Twitter.





El jefe de la diplomacia iraní agregó que "el terrorismo económico está dañando al pueblo iraní y causando tensión en la región", en alusión a las medidas adoptadas por EE.UU. desde el año pasado.Washington volvió a aplicar sanciones a Irán después de retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015, firmado también por Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania.Al respecto, Trump señaló este lunes que gracias a la presión que suponen las sanciones estadounidenses cree que llegará a un nuevo acuerdo con Irán. "Sólo estoy esperando que Irán diga: 'Nada de armas nucleares", expresó.Debido a las sanciones y al fracaso para contrarrestarlas del resto de firmantes de pacto, Irán anunció el pasado 8 de mayo que suspendía la aplicación de algunos de sus compromisos de ese acuerdo.El pacto de 2015 limita el programa atómico de Irán para evitar que este país se haga con armas nucleares, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.Las tensiones entre Washington y Teherán han repuntado también en las últimas semanas debido a la decisión de EE.UU. de aumentar su despliegue militar en el golfo Pérsico, entre otras razones.