Ministro de Exteriores: un "brexit" sin acuerdo sería un suicidio

El ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, que aspira al liderazgo conservador y al Ejecutivo del Reino Unido, considera que tratar de concretar el "brexit" sin un acuerdo supondría un "suicidio político" para su formación.



Hunt escribe este martes un artículo en el diario "The Daily Telegraph" en el que advierte de que un nuevo primer ministro que apoye una salida de la Unión Europea (UE) sin pacto se arriesga a que haya en el Parlamento un voto de censura contra su Gobierno, por lo que, si pierde, desencadenaría unas elecciones generales.



De esta manera, afirmó, los conservadores pueden quedar "aniquilados" y afrontar la "extinción" si hubiera unos comicios generales antes de materializar la retirada británica de la UE.





Los "tories" sufrieron un varapalo en las recientes elecciones europeas, en las que el gran vencedor fue el Partido del Brexit, que sacó 29 eurodiputados, mientras que los conservadores de Theresa May quedaron relegados al quinto puesto con apenas 4 escaños.Los liberaldemócratas, que piden un segundo referéndum europeo, avanzaron y quedaron segundos con 16 eurodiputados.La primera ministra, Theresa May, dimitirá como líder conservadora el próximo 7 de junio ante el fracaso de no poder aprobar en el Parlamento el acuerdo del "brexit" (votado hasta tres veces) que negoció durante casi dos años con Bruselas.El Parlamento de Westminster ya se pronunció en los últimos meses en contra de una salida de la UE sin acuerdo, pero el avance en los comicios europeos del Partido del Brexit (que pide el "brexit" sea como sea) abre la posibilidad de que el país salga sin pacto el 31 de octubre, la fecha fijada para la ruptura con el bloque europeo.Tratar de cumplir con la retirada de la UE sin acuerdo "no es la solución; es un suicidio político", dijo Hunt, y agregó que "probablemente coloque a Jeremy Corbyn (líder laborista) en el número 10 (de Downing Street) para la Navidad"."Atacados por el Partido del Brexit a la derecha y los liberaldemócratas a la izquierda, nosotros afrontamos la extinción. Cualquier candidato a primer ministro cuya estrategia lleve inexorablemente a unas elecciones generales estará ofreciendo un proyecto para el desastre", agregó.Hasta diez diputados conservadores se han presentado para liderar el Partido Conservador, entre ellos el extitular de Exteriores Boris Johnson y el ministro de Medio Ambiente, Michael Gove.El proceso de elección del nuevo líder empezará el próximo 10 de junio y se espera que a finales de julio sea nombrado el nuevo líder y sustituto de Theresa May al frente del Gobierno.